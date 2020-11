Preocupa la cantidad de robos en Roca

Continúan los hechos de inseguridad en Roca. Además de los actos vandálicos y robos registrados en las escuelas se suman en los últimos días los ingresos de delincuentes a diferentes locales comerciales.

El viernes al mediodía un hombre, con un casco rojo, ingresó y rápidamente arrebató lo primero que encontró en un local de Ropa Deportiva, ubicado en la calle más céntrica de Roca: Tucumán al 500. El individuo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Anoche, alrededor de las 22 horas, delincuentes intentaron ingresar a un local de venta de motocicletas, ubicado en la esquina de 9 Julio y España a dos cuadras de la Comisaria Tercera. Gracias a que un vecino alertó a la policía se montó un operativo. De todas maneras, los hombres alcanzaron a escapar.

“Es un hecho más. Quisieron ingresar con una barreta al local. Un vecino vio todo y dio aviso a la policía. Esto va en aumento. A los comerciantes nos preocupa y parece que no es un tema de agenda. No se hace nada. Cuantas veces nos juntamos con la policía, la justicia, las autoridades y no pasa nada. Es durísimo”, manifestó esta mañana Germán Van Den Braver, propietario de Motocenter

“Estamos en un contexto ideal para el que delinque, barbijo, gorro, casco, sombrero, es imposible identificarlo con las cámaras. Tenes que ser del FBI para reconocerlo. Tenemos alarma, seguro, pero igual. Nos preocupa lo que está pasando en Roca, con la creciente ola de inseguridad. La policía está muy cansada, no ha parado de trabajar y de manera activa durante toda la pandemia. No dan abasto», finalizó

Así fue el robo en la tienda de ropa