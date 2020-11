Tras el brutal asalto, hay miedo en la población y piden más policías

El violento ataque y asalto que sufrió el domingo pasado el comerciante Gustavo Princic, en su vivienda ubicada en el caso urbano de Senillosa, encendió un botón de alarma en esta comunidad que orilla los 18 mil habitantes. No sólo hay temor por la inusitada violencia de los cinco hombres que lo perpetraron -dos de ellos con camperas de la Policía de Neuquén- sino porque, además, ese mismo día se produjo un tiroteo en el balneario municipal, del que poca información se tiene porque nadie hizo la denuncia.

“Estamos muy preocupados por lo que pasó. Este hecho fue terrible (en alusión al ataque al comerciante) y no hay policías, no hay reemplazo y muchos están afectados por el Covid. La verdad que Senillosa creció mucho”, confió a 24/7 Noticias y AM 550, la secretaria de Gobierno municipal, Elba Espinoza.

Escuchá la nota:

Como se recordará, Mejorinformado.com informó ayer en exclusiva lo sucedido a este comerciante de 48 años, quien vive solo en una vivienda que ocupa casi 2 hectáreas. Con mucho conocimiento de sus movimientos personales, cuatro hombres fuertemente armados, lo esperaron en el interior de la propiedad, alrededor de las 23,30 horas, cuando él acostumbra largar sus perros Dogos para seguridad durante la noche y madrugada.

No alcanzó a largar los canes, cuando lo agarraron, golpearon y torturaron, pidiéndole dinero y joyas. Le dio lo que tenía, unos 200 mil pesos, destinado a la compra en el Mercado Concentrador, ya que tiene una verdulería hace muchos años. En total fueron 5 asaltantes, el último ingresó a la propiedad con un vehículo y dos vestían con camperas oficiales de la Policía de la Provincia de Neuquén.

“La ministra (Vanina) Merlo se contactó inmediatamente con nuestra intendenta, Patricia Fernández. Ya hemos pedido más policías, está el compromiso de fortalecer o enviar más agentes, pero hasta ahora no tenemos novedades. Hemos solicitado 10 agentes, un móvil y dos motos para poder custodiar mínimamente la zona urbana. Tenemos una sola comisaría y debe cubrir además Arroyito y la zona rural”, explicó la funcionaria municipal. Manifestó que lo sucedido ha movilizado a toda la comunidad, porque no están acostumbrados a hechos tan violentos, pero la inseguridad existe y preocupa.

“Ese fin de semana también en el cámping municipal hubo un tiroteo, no sabemos bien qué pasó, pero el problema es que la gente no hace denuncias, entonces no se puede investigar. Lo sucedido con este vecino (Princic) es un hecho muy complejo y nos preocupa de sobremanera”, concluyó Espinoza.

Desde la fiscalía se avanzó en la jornada con la revisión de las cámaras del lugar, algunas privadas y otras municipales. No obstante, la mayor prueba es la filmación que quedó registrada por las cámaras de la misma casa, donde se ven con claridad los rostros de los asaltantes. En cuanto al dato relevante del uniforme policial por parte de dos asaltantes, trascendió que “no se descarta ninguna hipótesis”, porque la investigación recién comienza. Para los lugareños, como para la víctima y sus familiares, se trata de gente que no reside en Senillosa.