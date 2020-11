Lo torturaron y desfiguraron; vestían camperas de la Policía de Neuquén

Cinco hombres armados hasta los dientes, dos de ellos vistiendo camperas de la Policía de Neuquén, golpearon, torturaron y hasta amenazaron con cortarle los dedos a un hombre de Senillosa, miembro de una conocida familia de comerciantes en esa localidad. Lo tenían todo planeado, incluso conocían la hora que liberaba a los perros Dogos en el patio. El grado de violencia sorprendió a toda la familia, pedían joyas y dinero. Finalmente se fueron, porque sonó un teléfono y pensaron que los delataría. Se llevaron poco menos de $200 mil que el verdulero tenía guardado, para ir este lunes a comprar al Mercado Concentrador. Ocurrió a las 23.30 horas este domingo, cuando está prohibido circular. Llegaron en un vehículo, pero nadie vio nada. La Policía tampoco.

Se observa la inscripción de la Policía de Neuquén, en la campera de uno de los asaltantes.

La familia Princic está tan aterrada como golpeada. Esto último literal. No puede creer la pesadilla que vivió su hermano Gustavo, de 48 años, el domingo a las 23,30 horas, en su propiedad de casi 2 hectáreas, frente al barrio Costa Limay.

“Hace 4 meses falleció mi mamá y el día de la madre, murió mi papá de tristeza. No nos recuperamos y nos pasa esto. Mi hermano Gustavo vivía con mis viejos, desde que ellos no están, nosotros con mi otro hermano vamos todos los días. El domingo no se puede circular en Senillosa, así que nos fuimos temprano”, relata a este diario, Marcelo Princic, también dedicado al rubro comercio. “La casa tiene cámaras, rejas, todo el predio está cerrado y antes de irse a dormir, mi hermano deja libre a los perros Dogos. Pero cuando él salió, ya estaban adentro, eran cuatro hombres, dos de ellos con camperas de la Policía de Neuquén”, contó.

Lo que sigue es el relato, en exclusiva a Mejorinformado.com:

“Lo golpearon, tenías armas, lo torturaron, pedían dónde estaban las joyas y la plata. Somos laburantes de todos los días, mis viejos laburaron toda la vida, pero no tenemos joyas, no sé...pensarán que somos millonarios. Está todo grabado. Lo agarraron entre los cuatro a patadas y golpes por todo el cuerpo, lo desfiguraron. Lo amenazaban con cortarle los dedos si no decía dónde estaban las joyas. Mi hermano le dio la plata que tenía, creo que unos 200 mil pesos, es verdulero y es lo que tenía para ir este lunes a comprar al Mercado Concentrador. Después que lo golpearon, lo llevaron arrastrando por el piso hasta el portón y entró un quinto hombre, en un auto. Yo me pregunto: ¿nadie vio ese auto circular en Senillosa, a las 23,30 un domingo con 5 tipos, cuando sólo se puede entrar por la calle San Martín y no se puede andar en auto?. En un momento sonó el teléfono, mi hermano dijo que éramos nosotros y que, si no atendíamos, iríamos a buscarlo preocupados. Lo dejaron atado de pies y manos, con la cabeza cubierta. Así como estaba atado, se fue arrastrando hasta la puerta y como pudo la abrió y a los saltos hizo como 150 metros, hasta la casa del vecino. Al escuchar sus gritos lo auxilió. Quedó internado por los golpes que tenía, está desfigurado”.

Mirá uno de los videos del asalto:

¿Y qué dijo la Policía cuándo hicieron la denuncia y mencionaron que dos hombres llevan uniforme policial?, se le preguntó.

“Los policías, de Delitos y de Criminalística, estuvieron como hasta las 4 de la madrugada en la casa tomando huellas y levantando pruebas. Está todo grabado, pero como es tan reciente la pérdida de mis padres, nosotros no teníamos cómo acceder a las grabaciones. Lo pudimos hacer este lunes a la tarde. Como a las 17 horas fuimos a la Comisaría de Senillosa con la grabación del video, donde se ven las camperas y rostros claramente, y ahí no estaba registrado lo sucedido. ¿Cómo puede ser si estuvieron toda la madrugada en la casa?. A esa hora tuvimos con mi otro hermano que hacer la denuncia formal. Es todo muy sospechoso, muy raro, todo el día me llamaron policías, hasta de Zapala, para preguntarme por el video. ¿Cómo sabían ellos?”, relató Marcelo, sin poder creer el horror que vivió Gustavo.

Eran cerca de las 12 de la noche de este lunes, cuando la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, se comunicó con la familia Princic. “Me dijo que se iba a encargar personalmente del tema, que iba a averiguar y que mañana (por el martes) me iba a dar una respuesta”, contó Marcelo. ¿Le dijo si había iniciado una investigación interna en la Policía para esclarecer el uso de las camperas?, se le preguntó a Marcelo. No, fue la respuesta. “Es muy sospechoso todo esto, no sabemos qué hacer ni en quién podemos confiar. Una campera se robaron, bueno....pero ¿dos también?”, concluyó.