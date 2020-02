Denuncias sin respuestas, terminaron en un brutal femicidio

Una pequeña localidad de la provincia de San Juan fue escenario de otro brutal femicidio que dejó sin madre a una beba de 3 meses. La víctima tenía 17 años y el victimario es su ex pareja, de 21, que fue detenido poco después del crimen. La madre de la chica asesinada recordó las innumerables denuncias por violencia que habían radicado y que no tuvieron respuestas en la Justicia sanjuanina.

Pamela Rodríguez tenía 17 años y vivía junto a su pequeña hija en Calingasta. El pasado domingo por la madrugada y mientras dormía junto a la niña, fue sorprendida por Ángelo Castillo, de 21 y padre de la niña, quien armado con un cuchillo de hoja corta le aplicó una puñalada en el cuello. La adolescente alcanzó a gritar pidiendo ayuda y fue escuchada por su madre.

Según el relato policial, cuando la mujer se dirigía al cuarto de su hija se encontró en el pasillo con Castillo quien se la sacó de encima con un empujón para seguir corriendo y escapar por los fondos de la casa. Horas después del episodio, fue detenido por la Policía.

La mamá de la víctima, llamada Lorena, dio detalles estremecedores de lo ocurrido y aseguró que ni la policía ni la justicia les dieron importancia a las denuncias que desde hacía tiempo venía radicando su hija.

“Todos dormíamos cuando de repente sentí el grito de mi hija que llegó desde su habitación a la mía. Eso me despertó. Salí corriendo y me topé con el hijo de puta. Le pregunté qué andaba haciendo. Me pegó un pechón y salió. Ella entre lágrimas pedía auxilio mientras intentaba caminar. Entre mi hijo y yo la agarramos cuando se descompuso. Se cayó en mis brazos. Le vi el cuello y empezó a sangrar muchísimo. Cuando prendimos la luz la vi toda ensangrentada. Hicimos todo lo posible para taparle la herida y que no sangrara tanto, pero era imposible. Sangraba por la boca y se ahogaba. La puse de lado para que no le pasara eso, pero no hubo caso”, contó la mujer en diálogo con Radio Manantial.

Unos 15 minutos más tarde llegó una ambulancia que la trasladó –todavía consciente- al hospital departamental, pero murió minutos después de ingresar. "Ella pedía por su hijo, preguntaba por el bebé, si estaba bien. Todos le decíamos que sí. Llegó consciente al hospital, pero tiraba mucha sangre por la boca, por la nariz. Le pusieron respirador, pero no pudieron hacer más nada porque ya no podían salvarla”, agregó la mamá de Pamela.

Lorena y Ángelo estaban separados desde diciembre pasado, a partir de un intento de suicidio protagonizado por el joven.

"El psicólogo y el psiquiatra le dijeron a mi hija que abandonara la casa en la que vivían juntos, que era al lado de la mía. Él vivía molestándola, hicimos un montón de denuncias y nunca hicieron nada. Si me hubiesen dado un poquito de importancia cuando poníamos la denuncia porque él le pegaba esto no hubiese pasado, estaría viva, la tendría viva. Ella quería seguir estudiando, tenía un montón de sueños, pero se los quitaron en un abrir y cerrar de ojos”, denunció.