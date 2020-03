El oeste no hace la cuarentena y jóvenes "en una burbuja"

A una semana de la cuarentena se podría asegurar que en algunos sectores el aislamiento preventivo obligatorio anunciado por el Gobierno Nacional para afrontar la pandemia que tiene en vilo a todos no les ha llegado a muchos neuquinos. En particular a los jóvenes en el oeste capitalino. "No sabíamos que había que estar en casa", eran algunas de las excusas que recibían efectivos policiales mientras realizaban los controles de rigor. Así lo confirmó Henry Leppe, Superintendente a cargo de seguridad en Neuquén, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias.

"Tratamos de ser más estrictos en horarios nocturnos, desde las 20 hasta las 8 de la mañana tratamos de que no circulen ni personas ni vehículos", afirmó Leppe y agregó que "advirtieron que las personas que no acaten las órdenes serán puestas a disposición de la autoridad judicial donde inmediatamente disponen la detención y alojarlos en las unidades correspondientes".

El gran problema que tienen los efectivos al realizar los controles pertinentes es el oeste capitalino, donde las excusas de la gente no tienen desperdicio: "Es difícil en ese sector, los jóvenes pasean entre dos o tres personas manifestando que estaban en desconocimiento de esta medida, que no sabían que no podían salir". En diez días hubo más de 100 demorados que rondan entre los 20 y 35 años.

Cabe destacar que entramos en estado de alerta DNU para evitar la propagación del virus, se solicitó a las personas permanecer en sus casas y se habilitó a varias profesiones para hacer home office. El gobierno nacional garantizó el abastecimiento de alimentos y medicamentos, pero además hay rubros comerciales que con las debidas precauciones pueden abrir sus puertas.