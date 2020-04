Dos niñas en una moto robada, en plena cuarentena

Hay gente, mucha gente, que no cuida a sus niños. Esto, lamentablemente no es una novedad. El sábado, ya de noche, en un barrio del oeste, se tuvo una nueva prueba de estas afirmaciones. Dos niñas fueron detenidas por la policía. Iban en moto. Sin casco. Sin documentos. Sin barbijos. Sin nada más que la moto. Que, además, era robada.

Una tiene 13 años. La otra, 10. La policía las paró porque no llevaban casco. De lo demás se fueron enterando al rato. Fue poco después de las 20. En una calle de esas de tierra, a donde todavía no llegó el asfalto de una ciudad que ostenta con orgullo la pavimentación. Una calle de un barrio pobre. De esos que bajan y suben siguiendo las ondas de las bardas. Colgados del sistema de distribución eléctrica. Llenos de una pobreza que asusta.

Hay cuarentena. No se puede circular. Pero estas niñas andaban en moto robada. Detrás de esas niñas hay mayores de edad. Hay, presuntamente, responsables. No hubo cuidado sanitario. No hubo otros cuidados. No es un caso más, una moto con pedido de secuestro que aparece. Es un caso de emblema. De demostración fáctica.

Hay niños que están desamparados en medio de la peor pandemia de la edad moderna de la humanidad. Cuidado con esto. Es una advertencia. Un signo de los que se suele despreciar, dejar a un costado.

Actuó personal de la Comisaría 18, dice el parte.