Habló la jueza Malvido: "El caso no está cerrado, el fiscal se apresuró"

“Ella dejó su cuenta abierta en mi celular, porque era mi amiga, de toda la vida la conozco. El primer mensaje que empecé a leer decía: mandale besos a mi bebota en la boquita y a vos. Empecé a subir la lectura y leí todo lo que ya se viralizó”, relató esta mañana la vecina que denunció a la mamá y a su pareja, por abuso a sus hijos de 4, 8 y 11 años. Esa, que constituye la prueba más evidente para los vecinos del barrio Canal V de Neuquén, es precisamente la más discutida en términos técnicos en la resolución judicial que dejó en libertad a la pareja. “El caso no está cerrado, se sigue investigando, pero las evidencias eran insuficientes para avanzar en una segunda instancia como lo es la prisión preventiva. Yo le dije al fiscal: usted se apresuró”, afirmó la jueza Ana Malvido, a Mejorinformado.com.

El caso se destapó el jueves pasado, en un departamento del barrio Canal V de la ciudad de Neuquén. Una vecina, descubrió en la cuenta de Facebook de su amiga, a quien le había prestado su celular, varios mensajes que denotaban un abuso de parte de ella y de su pareja, hacia sus tres hijos.

“En septiembre ella se juntó con este violador y yo me juntaba con ella todos los días, entonces ya teníamos confianza. Unos meses antes le habían robado el celular, por eso se conectaba por la computadora o por teléfono, que me lo pedía a mi. Ese día, dejó la cuenta abierta en Facebook”, cuenta esta joven, que ahora vive atemorizada tras haber realizado la denuncia.

“Yo ya tenía mis sospechas porque él ya tenía abusos anteriores, pero nosotros no sabíamos si eran reales o no...ella (la madre de los menores) decía que eran por despecho. Yo le decía: Yanina una nena no miente, y ella respondía: si, si. Ese día entré a cerrar la cuenta y me quedó la sospecha porque a las nenas las veía raras. El primer mensaje que empecé a leer decía: mandale besos a mi bebota en la boquita y a vos, empecé a subir la lectura y leí todo lo que ya se viralizó. Estaba asustada, no sabía que hacer”, relató.

A partir de allí, en lo que describe como la madrugada más larga de su vida, comenzó a rodar la denuncia. Primero en un 0800, una línea de ayuda en Argentina.gob.ar; luego en el 102 de Neuquén, hasta llegar a la fiscalía.

“Estoy mal porque tantas pruebas y los dejaron sueltos a los dos. Lo único que me da tranquilidad es que yo vi bien a las nenas. Yo vi cosas, le dije todo al fiscal. No quiero exponer a los nenes, no quiero contar más cosas, solo a la justicia, pero la justicia no está actuando”, confió.

En diálogo con este diario, la jueza por ahora del caso, Ana Malvido, explicó por qué su resolución terminó con la liberación de la pareja. “Consideré que las evidencias eran insuficientes, por ende, no podía avanzar a una segunda instancia como es la prisión preventiva. Había un solo indicio, pero ni siquiera era una evidencia”, afirmó.

¿Y los chats, y los antecedentes del hombre vinculado a otro caso?, se le preguntó. “Nada de los antecedentes se dijo en la audiencia, yo me enteré por los diarios. En cuanto al chat, el inconveniente -en términos técnicos- es que no está claro hacia quién iba dirigido ni quién lo escribió. El fiscal tiene muchas herramientas para seguir investigando y se lo dije en mi audiencia: usted por el celo con que investigó, se apresuró. Pero la sociedad tiene que saber que el caso no está cerrado, se sigue investigando. Es más, si el fiscal estaba seguro de sus pruebas, me hubiera recusado y en 24 horas tenía una nueva jueza o jueza en el caso”, aclaró la magistrada.

Sin embargo, no está claro si será Malvido quien continúe frente a la investigación, porque el turno por el cual asumió el caso, terminó hoy. “Si la fiscalía realiza una nueva presentación, puede que no recaiga en mi. Pero si eso ocurriera, me apartaré por violencia moral. He sufrido un ataque desmedido, con amenazas de que van a quemar mi casa, exponiendo mi domicilio en fotos que me resulta imposible juzgar de manera imparcial. Si llega el caso, me voy a apartar”, concluyó.