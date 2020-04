A la mamá que abusaba de sus hijos, la descubrieron por Face

Ella vivía con su pareja y sus tres hijos, de 11, 8 y 4 años. El padre biológico había perdido contacto con los niños, desde antes de que se declarara el Aislamiento Social Obligatorio, y sospechaba que “algo” no funcionaba. Su hija ya no le respondía los mensajes. Pero jamás imaginó el calvario puertas adentro. Una vecina descubrió que eran abusados, porque la madre se dejó el Facebook abierto y quedó al descubierto el horror, contado en mensajes.

La historia salió a la luz este jueves a la tarde, cuando las vecinas -la mayoría madres de otros niños, vecinitos de los menores ahora rescatados- se armaron de valor y decidieron denunciar. Aldana da la cara, barbijo mediante, y enfrenta a las cámaras de 24/7 canal de noticias. “Estamos indignados, conocemos a la mamá de estos tres niños de toda la vida, ella casi que se crió en este barrio. Todo sale porque se dejó el Facebook abierto”, relata. A partir de allí, quien leyó los mensajes, se lo contó a Aldana, llamaron al 102 -línea de atención para casos de abuso sexual a menores de edad- e intervino la fiscalía de Delitos Sexuales.

La Policía tuvo que escoltar a la madre para llevarla demorada, porque los vecinos querían lincharla.

Este jueves a la tarde, el fiscal Andrés Azar ordenó allanar el departamento del barrio TCI, en el oeste neuquino. Estuvo presente el padre de los menores, quien junto al presidente de la comisión vecinal del barrio Canal V, Luis Sánchez, realizó la denuncia en la Ciudad Judicial. “En los mensajes hay cosas de lo que ellos hacían con los chicos, charlas como si fuera algo natural”, relató Aldana, al tiempo que describió la indignación que hay en el barrio. “Hicimos todo lo posible para resguardarlos (a los menores) y no vamos a permitir que esos padres vuelvan. Todas las líneas de abordaje por violencia y abuso, atienden pero te dan muchas vueltas y mientras tanto, las víctimas están adentro con sus abusadores”, aseguró.

Esto decía la vecina, a 24/7 Noticias:

Desde su lugar de vecinalista, Sánchez llamó a la reflexión a los vecinos para que dejen actuar a la justicia. “Se que muchos están enojados, algunos querían ir a quemar el departamento, no sirve. Además, no es de ellos, era prestado, con lo cual harían daño a un tercero, al que vive al lado y no es forma de hacer justicia. Llamo a que reflexionen y actuemos en paz”, sentenció.