Policías atacaron a un joven a rebencazos por "violar la cuarentena"

Un joven de 19 años denunció que siete policías de Infantería le dieron una feroz golpiza en la espalda tras acusarlo de romper la cuarentena. Él les dijo que había ido a comprar carne y que estaba volviendo a su hogar en la zona rural de la localidad de Andresito, en Misiones, "pero ellos no me creyeron", afirmó el joven a Clarín. Todos los oficiales fueron pasados a disponibilidad.

Los efectivos de Infantería fueron pasados a disponibilidad y sometidos a un proceso penal por atacar con un rebenque al joven de 19 años. El hecho ocurrió el pasado fin de semana a pocos kilómetros de la frontera de Brasil.

Gustavo Quevedo, iba con un amigo en una pequeña moto hasta que se cruzó con un grupo de policías. "Ellos me preguntaron por qué estaba circulando y les explicó que acababa de comprar carne. Les dije que no habíamos salido a pasear, que tenía la bolsa con carne debajo del asiento, pero no me creyeron”, afirmó con bronca.

Según cuenta en su denuncia, los policías obligaron a ambos "a hacer 20 flexiones de brazos, mientras les gritaban que eran unos mentirosos", luego dejaron que el amigo de Quevedo se retirara, sin embargo "a mí me siguieron haciendo más preguntas y me escoltaron hasta el Paraje Deseado. Una moto se puso adelante y la otra atrás, yo iba en el medio con mi moto y, como si fuera un criminal, ellos me pegaban con una especie de rebenque”, agregó la víctima, que además explicó que los oficiales le amenazaron con que no intentara escapar ya que lo fusilarían. Además, sostuvo que “mientras me pegaban se reían entre ellos”.

La odisea fue eterna para el misionero que fue llevado hasta Paraje Deseado, donde los oficiales le retiraron su moto, "sin siquiera labrarle un acto, y no me dijeron nada, me obligaron a caminar 13 kilómetros hasta mi casa, bajo la amenaza de que no contara a nadie lo que me acababan de hacer".

Lejos de eso, su madre le sacó una fotografía y el muchacho lo subió a su cuenta de Facebook, mostrando cómo le habían dejado la espalda.

Al tomar estado público, la Jefatura de Policía dispuso el pase a disponibilidad de los agentes y que el propio jefe de la Unidad Regional V, el comisario mayor Elio Heriberto Da Luz, realice la denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú. Además, los policías fueron pasados a disponibilidad y Asuntos Internos les inició un sumario.