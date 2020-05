Le destrozó el auto a su ex y ahora tiene que pagarle

Un hombre que, en medio de un ataque de ira, le rompió el auto a su ex esposa, fue condenado por la Justicia neuquina y ahora tendrá que indemnizarla.

Así lo dispuso la Sala Segunda de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, al revocar el fallo con el que un juzgado de primera instancia había desestimado la denuncia. El caso remite a la circunscripción judicial de Cutral Co.

Tras analizar el expediente, los camaristas Dardo Troncoso y Gabriela Belma Calaccio dieron por acreditado que -allá por 2011- Gustavo Hernán N. rompió el Palio de Lorena Elizabeth C., de quien se había separado en 2006.

Los mismos testimonios y pruebas que había desestimado el Juzgado Civil N 1, permitieron acreditar que, con su camioneta, el individuo este chocó desde atrás al Fiat de la mujer; y que dándole continuidad a su arrebato de violencia no sólo lo abolló a trompadas, sino que hasta le saltó encima.

Así, le rompió las ópticas, parte del baúl, le abolló ambas puertas delanteras, también el capot y el techo. Además, el irracional le rompió el parabrisas, el guardabarros delantero izquierdo y ambos espejos retrovisores.

La causa llegó a la Cámara luego de que la mujer apelara el fallo de primera instancia; y ahora -en las jornadas previas a la cuarentena- esta ordenó que la indemnicen con el pago de 37.285 pesos, a los que deberán sumarse los intereses que se fueron acumulando desde que se presentaron los presupuestos, hace ya varios años.

En su resolución, los magistrados explicaron que el sujeto este no contestó oficios y eso contribuyó a que prosperara la demanda por daños y perjuicios.