La tuvo una semana en cautiverio, la golpeó y la violó

Un hombre de 37 años fue detenido por haber abusado sexualmente de su pareja a la que sometió durante más de una semana. Durante este tiempo, la mujer fue víctima de violencia de género, la obligaba a mantener relaciones y le impedía el uso del teléfono celular y salir a la calle.

La Policía tomó conocimiento el sábado 22, justo cuando se cumplía una semana de cautiverio. En ese momento, al escuchar el relato de la mujer, procedieron a liberarla y a detener al hombre de 37 años. Luego, tras una revisación médica, se comprobó que las marcas que tenía en los brazos y el cuello, eran producto de golpes propinados por su pareja.

En la denuncia, con la que la fiscalía logró la formulación de cargos, la mujer expresó que hacía más de una semana que estaba presa dentro de la vivienda, sin poder tener comunicación por teléfono con su familia, a la que tampoco podía ver porque no podía salir a la calle, estaba encerrada.

A su vez, cada vez que el hombre lo disponía, era obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, y bajo amenazas de continuar golpeándola.

El equipo de la Fiscalía Descentralizada de Rio Colorado, a través de la plataforma Zoom, formuló cargos al sujeto por graves delitos cometidos contra una mujer. A raíz del pedido fiscal, el imputado continúa preso por ser reincidente. Según la acusación, el hombre de 37 años “entre el 15 y 22 de agosto pasado privó de la libertad a la víctima, abusó de ella y le provocó lesiones que fueron certificadas. Durante ese lapso de tiempo, el sujeto amenazaba y controlaba a la mujer no dejándola salir de la casa, no le permitía ver a sus familiares, no dejaba que usara el celular ni que publicara contenido en las redes sociales”.

“Todo esto continúo hasta que la mujer, el sábado pasado, logró comunicarse con la policía contando lo que estaba sufriendo en la casa y de esta manera se tomó intervención”, explicó el Ministerio Público Fiscal. Como prueba, los fiscales presentaron ante el Juez de Garantía la denuncia penal radicada por la víctima, el certificado médico del hospital local donde se detallan las heridas provocadas por golpes en el cuello y el brazo.

La calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal y a la que la defensa pública penal no presentó objeciones es la de “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y lesiones doblemente agravadas por haber sido perpetradas a una persona con quien mantiene una relación de pareja, y por un hombre a una mujer mediando violencia de género”.

Basándose en la gravedad de lo sucedido contra esta víctima, en la existencia de otros hechos tanto en la zona como en la provincia de Buenos Aires, es que el equipo fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 4 meses. Por su parte, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la fiscalía y dispuso que el sujeto quede detenido.