Tras 11 años presa por un crimen que no cometió, la hallaron muerta

Cristina Vázquez, la misionera de 38 años que en diciembre del año pasado había sido absuelta después de once años detenida por un crimen que no cometió, fue hallada muerta esta tarde en su casa del barrio El Palomar. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el hecho fue descubierto esta tarde, cerca de las 14, ya que la mujer desde hace días no contestaba los mensajes ni atendía a su puerta, lo que despertó la preocupación de sus familiares.



Había sido liberada el 27 de diciembre de 2019, luego de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la absolvía del crimen de Ersélide Dávalos (79), delito por el cual en 2010 había sido condenada a prisión perpetua a pesar de no tener pruebas en su contra.



Vázquez permaneció tras las rejas desde 2008 hasta 2019, cuando finalmente se resolvió su situación y pudo recuperar la libertad, al igual que Cecilia Rojas, que había recibido la misma sentencia y bajo las mismas circunstancias irregulares.



“Siento que se hizo justicia y que la Corte pudo estudiar bien el caso como correspondía. Tuve que esperar once años, pero a fin de cuentas valió la pena porque se hizo justicia y era lo que yo esperaba y era lo que yo vengo diciendo desde siempre: que soy inocente”, había expresado Cristina el día de su liberación ante la prensa.

En el caso interviene la comisaría Tercera de Posadas y si bien los detalles del caso se preservan, los indicios apuntan a un suicidio como principal hipótesis.