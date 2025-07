Juanfer Quintero: "Marcelo me llamó y cómo le voy a decir a mi casa que no voy a volver"

Finalmente se concretó esta noche una nueva vuelta a River de Juan Fernando Quintero. El volante colombiano ingresó en el segundo tiempo en el empate sin goles ante San Lorenzo y, tras el final del mismo, declaró sobre sus primeras sensaciones después de volver al Millonario, destacando una vez más su felicidad por retornar y el llamado de Marcelo Gallardo.

Ni bien finalizó el cotejo, Juanfer manifestó su sensación de alegría por un nuevo ciclo con la Banda Roja y subrayó la importancia del llamado del entrenador: "Marcelo me llamó y cómo le voy a decir a mi casa que no voy a volver. Se siente, el cariño, estoy muy feliz", dijo a la transmisión luego del 0-0 ante el Ciclón.

Además, el cafetero opinó sobre el desarrollo del encuentro y su actuación personal en el tiempo que le tocó entrar: "Fue un partido demasiado difícil. Es el primero que juego y me falta ritmo, pero con el trabajo y la preparación que venimos haciendo me voy a sentir bien", expresó, y agregó: "No es fácil cuando están todos los equipos un poco más atrás, pero lo importante es que se intentó y hay que seguir por esta senda".

Quintero volvió a ponerse la de River luego de casi tres años.

A poco de cumplirse tres años después de aquella noche de octubre ante Rosario Central que significó su despedida y, posteriormente, también la de Gallardo, el colombiano volvió a jugar en el Monumental tras sus pasos por Racing y América de Cali. La mejor de sus intervenciones llegó en el final del encuentro cuando su centro de zurda a la cabeza de Giuliano Galoppo estuvo a punto de transformarse en la asistencia que hubiera abierto el cotejo. La gente de River volvió a ver a uno de sus "héroes de Madrid" más queridos y espera que este sea el comienzo de otro ciclo inolvidable con Juanfer llevando la '10' en la espalda.