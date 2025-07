En el regreso de Juanfer Quintero, River no pudo con San Lorenzo en el Monumental

En el cierre de la jornada de domingo, River no pasó del 0-0 frente a San Lorenzo en el Monumental. En lo que fue el regreso oficial de Juan Fernando Quintero, el Millonario no pudo doblegar al Ciclón como local, aunque continúa como puntero de la Zona B del Torneo Clausura. Hubo un tanto anulado a Enzo Pérez por un fuera de juego previo, mientras que Maximiliano Salas dejó la cancha a los 18 minutos por una lesión.

En un duelo con muy pocas situaciones de gol, donde a River le costó mucho ser claro frente a un San Lorenzo que lo mantuvo lejos de su arco, la historia pudo haber sido distinta si el tanto de Enzo Pérez era convalidado. El capitán riverplatense tomó un rebote desde afuera del área y la clavó en el palo izquierdo de Orlando Gill. No obstante, el VAR indicó al árbitro Nicolás Ramírez de un offside al inicio de la jugada de Gonzalo Montiel y éste anuló el tanto correctamente.

Para colmo, minutos después Salas abandonó el campo por lesión, generándole un problema impensado a Gallardo. El ingreso de Miguel Borja no aportó demasiado a un ataque hoy no estuvo fluido ante un Ciclón ordenado, que sin embargo no llevó peligro hasta el segundo tiempo, donde tuvo un contragolpe muy claro, mal manejado por Alexis Cuello, y un cabezazo del central Gastón Hernández, de los más destacados del duelo.

Luego de ese pronunciado bache en el juego local, Gallardo decidió el ingreso de Quintero, quien junto a Gonzalo Martínez buscaron cambiar la ecuación, pero lo cierto es que poco pudieron pesar. San Lorenzo resistió terminando el juego con cinco defensores ante un Millonario que cargaba el área, aunque sin generar chances claras. Solamente la última acción del encuentro, en la que Juanfer sacó un centro con un hombre encima que fue exactamente a la cabeza de Giuliano Galoppo, pero Gill apareció para sostener el 0-0 final.

Resultado y rendimiento poco auspiciosos para un River que venía mostrando un mejor nivel, pero hoy dio un paso atrás ante un Ciclón que se lleva el punto que fue a buscar con su planteo. Los de Núñez se mantienen en la cima de la Zona B con siete unidades, mientras que San Lorenzo se ubica cuarto con cinco puntos. En la próxima jornada, los de Gallardo deberán visitar a Independiente en Avellaneda.

El retorno de Quintero

A los 15 minutos del complemento, en un duelo muy complejo para River, se dio el comienzo del tercer ciclo de Juan Fernando Quintero en el Millonario. El colombiano volvió a vestirse de rojo y blanco e ingresó al campo junto a Pity Martínez, reemplazando a Facundo Colidio y Santiago Lencina respectivamente.

El gol anulado a Enzo Pérez

A los 15 minutos de juego llegaba la apertura del marcador para River a través de su capitán, que tomó un despeje de la defensa rival y, con un gran remate de zurda, establecía el 1-0. No obstante, luego de una revisión del VAR el árbitro Nicolás Ramírez comunicó que el tanto fue anulado por un offisde de Gonzalo Montiel en la acción previa al remate del mediocampista, dejando el encuentro igual que como había empezado.

Salas dejó la cancha lesionado

Poco después del tanto anulado a River, una nueva mala noticia se sumó al Millonario. Después de una molestia que lo aquejó en una de las primeras acciones del partido, Salas le pidió el cambio al banco local. Así fue que, minutos más tarde Miguel Borja ingresó en lugar del ex Racing, quien salió de la cancha y golpeó una butaca producto de la bronca por el problema físico que lo sacó del encuentro.

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Maximiliano Salas, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio: Mas Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Cómo llegan al clásico

De cara al encuentro, Marcelo Gallardo dispuso el debut de Matías Galarza Fonda, uno de los refuerzos llegados esta semana, en lugar del juvenil Juan Cruz Meza. Será el único cambio en la formación que haga el Muñeco respecto de la goleada ante Instituto por 4-0. El que estará en el banco es Juan Fernando Quintero, quien podría hacer su reestreno en la noche de hoy. Por su parte, Damián Ayude alineó a los mismos once que vienen de empatar sin goles ante Gimnasia (LP) en el Nuevo Gasómetro.

Del lado de San Lorenzo, el conjunto comandado por Ayude suma cuatro puntos en dos partidos. Le ganó 2-1 a Talleres en Córdoba y llega de empatar sin goles ante Gimnasia (LP) como local. El equipo atraviesa un momento institucional muy complejo en el que no pudo incorporar jugadores por no levantar sus inhibiciones y, encima, podría perder a Jhohan Romaña, seguido por Almería de España.