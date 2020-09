Almacenero loco, mató con escopeta a su mujer, y se suicidó

Ramón Luna perdió la cordura. Agarró la escopeta y mató a su mujer, Soledad Salazar. Fueron dos detonaciones potentes del calibre 12/70, el de la tristemente célebre itaka. El almacenero quedó aturdido tras el primer disparo, que hizo trizas el cuerpo de su mujer. Después, usó la misma arma para suicidarse.

La dantesca escena quedó grabada para siempre en la vivienda de la calle Dollera al 3300, en Baradero. Allí residía el matrimonio y tenían el almacén del que vivían. Allí estaban sus dos hijos. Los que fueron los primeros testigos de esa masacre.

A raíz de sus gritos pidiendo auxilio, los vecinos llamaron al 911 y, cuando los policías arribaron al lugar, constataron que ambos integrantes de la pareja ya estaban muertos.



No había, según los investigadores, causas previas por violencia de género en contra de Luna. Esto no quiere decir gran cosa: simplemente, que no hubo denuncias formales. Pero la suposición es que el hombre de 53 años no se llevaba bien con la mujer de 41. Y que había habido fuertes discusiones anteriores a la tragedia.

El hecho es investigado por el fiscal Hernán Granda, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Baradero, quien en diciembre pasado también tuvo a cargo una causa penal, por otro caso de femicidio seguido de suicidio, en esa misma ciudad, la más antigua de la provincia de Buenos Aires.