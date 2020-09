Tuvo al cadáver de su inquilino 10 días en la habitación de al lado

Xina Florian, una mujer que vive en un barrio humilde de Lomas de Zamora, denunció durante varios días, que el inquilino a quien le alquilaba la habitación contigua a su casa, falleció hace más de 10 días y que, a pesar de sus reiteradas llamados a las autoridades, nadie retiraba el cuerpo del lugar, y tuvo que convivir con él.

“Yo me di cuenta hace varios días, pero la Policía estuvo aquí, llamó a la ambulancia y ellos detallaron que está muerto desde hace más de 10 días. Está todo reventado y el piso todo mojado de líquido. Yo duermo al lado del fallecido con mis cinco hijos y nadie hace nada. Por favor, no aguanto más el olor y no tenemos luz en el barrio. Nadie me ayuda, sólo piden plata” dijo la mujer.

La mujer, como pudo se acercó a la habitación y filmó y sacó fotos de su vecino muerto. "Está todo reventado" dijo.

Xina había alquilado uno de los precarios cuartos contiguos a su vivienda, para hacer unos pesos, en estas épocas difíciles, con crisis económicas y sanitarias. Ella actualmente es soltera, y vive con sus cinco hijos, dos de ellos son bebés.

Pero esta situación la tomó por sorpresa, y sobre todo el nivel de abandono ante estos casos: “El olor llega hasta la calle. Los vecinos están en mi puerta, pegando carteles. Me mandan a distintos lugares, camino bajo la lluvia y nada. Fui a ocho lugares y nadie me ayuda ni orienta" se lamentó y denunció: “Llamé a la policía y a la ambulancia, vinieron, lo vieron y lo dejaron dentro de mi domicilio por que dicen que no pueden hacer nada por que es muerte natural”.

Finalmente, pasadas las 21 de este jueves, el calvario de Xina se resolvió. La Policía se dignó a retirar el cuerpo del lugar: "Fue una lucha de muchos días" relató aliviada.