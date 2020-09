COVID: Docente argentina murió dando una clase virtual

Paola de Simone tenía 46 años y era politóloga y docente. Daba clases en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y llevaba más de 4 semanas enfrentando al Coronavirus. El martes, mientras estaba dando una clase virtual, se descompensó y murió.

La mujer, hace exactamente una semana había escrito en las redes sociales:

El pasado martes, mientras daba una clase por Zoom, Paola comenzó a decir que le faltaba el aire. Mientras se le escapaba la vida, sus alumnos la veían por las pantallas, desesperados de impotencia porque era muy evidente que le costaba respirar.

Los estudiantes incluso le pidieron la dirección de su casa para enviarle una ambulancia. Sin embargo la docente no alcanzó a articular otras palabras que no fueran "no puedo".

De Simone se graduó en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador (USAL), estaba casada, y tenía una hija. Obtuvo un MBA (Master of Business Administration) en la Universidad Torcuato Di Tella. Se especializó en Recursos Humanos y fue docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Torcuato Di Tella y UADE, sitio en donde dictó clases durante este último tiempo.

“Lamentamos informar con profundo dolor el fallecimiento de Paola Regina de Simone, profesora del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales, ocurrido el 2 de septiembre de 2020. Paola fue una docente apasionada y dedicada, excelente profesional, y gran persona, con más de 15 años de trayectoria en UADE. Acompañamos a su familia en este difícil momento haciéndole llegar nuestras condolencias en nombre de esta comunidad académica. Les rogamos honrar con respeto y gratitud la memoria de Paola”, comunicaron desde la institución educativa.

