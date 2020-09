Echaron a tiros y piedrazos a policías durante una detención

Un procedimiento policial para detener a tres personas que estaban siendo perseguidas por el robo a una vivienda, terminó en un enfrentamiento entre los uniformados y los sospechosos, al que se incorporó luego parte del vecindario que, con piedrazos y algunas detonaciones de armas de fuego, quiso impedir los arrestos.

El hecho ocurrió este lunes alrededor del mediodía cuando personal de la comisaría 16 fue alertada desde el Centro de Operaciones Policiales que se estaba produciendo un robo en una vivienda ubicada en calle Rodhe.

Cuando la patrulla llegó al lugar, había estacionado un Fiat Siena con tres personas en su interior: dos hombres y una mujer quienes, al notar la presencia de los uniformados, escaparon a toda velocidad. En ese momento se comenzó con una búsqueda por todo el barrio San Lorenzo hasta que en la esquina de Colibrí y Pizarro los uniformados se encontraron con las tres personas. Uno de los hombres estaba armado con una escopeta, con la que efectuó un disparo contra el móvil.

Se informó que al otro hombre, mientras se acomodaba la ropa, se le cayó una pistola calibre 9 milímetros con el cargador repleto. Desde la fuerza también se efectuaron disparos con escopetas hasta que finalmente los sospechosos pudieron ser detenidos.

Pero el episodio no terminó allí, ya que alertados por el alboroto de los estampidos, algunos vecinos salieron a la calle pero no solamente para curiosear, sino que hicieron causa común con los detenidos y arrojaron piedrazos contra los móviles. E incluso se oyó algún disparo con arma de fuego, pero no hubo personas heridas.

Rápidamente los detenidos, de 27 y 41 años, como el automóvil, fueron llevados hasta la comisaría 16 donde quedaron a disposición de la Justicia.

Ordenada la requisa del rodado, se encontró una cartera de dama, herramientas, prendas de vestir, teléfonos celulares, dinero y cuatro parlantes.