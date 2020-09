Queda sin custodia, y teme por el regreso de su ex pareja

Una joven que denunció en agosto haber sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, reclamó una “urgente respuesta judicial” ya que este miércoles se retirará la consigna policial que tiene frente a su vivienda. No solo teme por el regreso de su agresor, sino que consideró “injusto que yo no puedo salir siquiera a hacer las compras cuando él sigue en libertad”.

Katherine Lignay estuvo acompañada este lunes por la organización Mujeres del MTD frente a su domicilio en el barrio Z1, donde el 24 de agosto fue golpeada y amenazada con un arma de fuego por su ex pareja, identificado como Enrique Antonio Rojas Cisterna, quien intentó llevarse por la fuerza a su hijo.

“Estoy con miedo porque este miércoles (9 de septiembre) se va el patrullero que me pusieron de consigna desde el día en que radiqué la denuncia” dijo Katherine en un video.

La joven señaló que “es una situación muy injusta porque yo tengo que estar encerrada; no puedo ni siquiera salir a hacer las compras y Rojas está en libertad. Todos sabemos que él es un violento y su familia también, no son personas aptas para a sociedad; necesito una respuesta urgente porque esta persona no puede seguir caminando tranquilo por la calle”, clamó.

Según la denuncia que radicó en la Policía, “Enrique Rojas pateó el portón de mi casa, en el barrio Z1, la puerta de entrada, e ingresó armado con una pistola calibre 9 milímetros a pedir la ropa de mi hijo porque se lo iba a llevar a vivir con él”.

En ese momento en la casa de Lignay se encontraban dos amigas con un niño de corta edad, a quienes “también les apuntó con el arma”, sostuvo.

“Me puso la pistola en la cabeza y comenzó a golpearme en todas partes del cuerpo porque no le permití que ingresara al cuarto de mi hijo”, explicó la joven en su denuncia.

Agregó que al no lograr su cometido, Rojas “se fue amenazando con volver para quemarme la casa”.

Vivir con un móvil en la puerta

“Me siento presa injustamente porque el que vino a hacer un acto de violencia fue él, que vino a llevarse a mi hijo por la fuerza; y esta no es la primer denuncia que hago”, afirmó la joven.

Este miércoles finaliza el plazo dispuesto por la Justicia para para que el móvil policial la custodie las 24 horas frente a su domicilio. Johana, otra integrante de Mujeres del MTD, señaló que “la respuesta de la Justicia deja mucho que desear. Fuimos nosotras las que tuvimos que llamar para pedir la vigilancia; las guardias se fueron renovando y este miércoles termina”.

“Esto no puede seguir pasando, porque puede terminar en otro femicidio. Que la custodia policial la tenga él o que le coloquen una tobillera electrónica”, agregó.