El robo no tiene límites: se llevaron dos perritas

Los robos y otros hechos delictivos son tan penosamente frecuentes que ya no sorprenden prácticamente a nadie, ni aquí ni en otras regiones del país. No obstante hay ocasiones en que salen de lo común, como acaba de ocurrir en Cutral Co, una de las ciudades golpeadas por el delito.

Según se denunció en las últimas horas, los ladrones ingresaron al patio de una vivienda ubicada en el barrio Peñi Trapun y se llevaron las mascotas de la familia: dos perritas a las que ahora buscan desesperadamente.

Tal es así que un grupo de vecinos -hartos de los robos- se sumó al reclamo para que la Policía recupere a las cachorras que los malandras se llevaron el último sábado, en horas de la noche.

“Se llevaron nuestras perritas, para nosotros es muy triste”, contó uno de los dueños, cuyo testimonio fue reproducido por el medio local Cutral Co al Instante. “A una de ellas le puse Rosa por María Rosa, la dueña de Pimienta y Sal (fallecida por COVID-19) que para mí era mi segunda mamá”, agregó.

Según dijo este vecino, una de las mascotas está en tratamiento veterinario y “la estaban ayudando mucho para que saliera adelante”.