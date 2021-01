Trabajan en Cipolletti y detuvieron a ladrones en Roca

Poco importó el agotamiento después de completar la extensa y calurosa jornada laboral. Tampoco el cansancio de los casi 40 kilómetros hasta llegar a casa. Dos policías que cumplen servicio en la Comisaría 4ª de Cipolletti no dudaron un segundo y al ver como escapaban dos delincuentes comenzaron una persecución para finalmente detenerlos.

El hecho sucedió anoche, en el sector norte de Roca, sobre calle Libertador. Los dos policías que viven en esa ciudad, pero que trabajan en Cipolletti, regresaban a sus casas pero en el camino se encontraron con un robo delante de ellos. Y procedieron como su profesión les indica. No les importó que no era su jurisdicción y menos aún que ya no estaban en horario de trabajo.

De acuerdo a la información suministrada, los dos policías alcanzaron a ver como dos jóvenes salieron a la carrera desde una vivienda y subieron a una moto, para escapar a toda velocidad del lugar. La reacción fue inmediata y comenzaron una persecución, previo hacerles saber que eran policías y pedirle a los gritos que se detengan.

Sin saber si los delincuentes estaban armados, los uniformados continuaron siguiéndolos hasta que los tuvieron lo suficientemente cerca como para bloquearles el paso con su auto particular. En ese momento, bajaron del vehículo con sus armas reglamentarias en la mano y le dieron la correspondiente voz de alto.

Los delincuentes, sin chances de continuar su huida, no ofrecieron resistencia y se entregaron. Luego de colocarle sus esposas, los policías de la Comisaría 4ª esperaron que llegaran sus camaradas de la Comisaría 31ª, quienes en pocos minutos arrobaron con un patrullero y completaron el procedimiento.

Los dos policías que intervinieron en la detención, relataron que durante la fuga, los delincuentes iban arrojando distintos elementos, que luego se comprobó que eran ganzúas, destornilladores y puntas de metal que son utilizadas para forzar cerraduras o ventanas.

Precisamente esa fue la forma en la que ingresaron a la vivienda de calle Libertad de la que los vieron escapar a la carrera. El Gabinete de Criminalística trabajó durante varias horas levantando rastros y pruebas en el lugar de la detención y en la vivienda donde ocurrió el hecho. Del mismo modo se le dio intervención a la Justicia que dispuso la detención e inició una causa por "tentativa de robo en grado de cuasiflagrancia con escalamiento".