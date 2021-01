Un comisario de la policía de Río Negro fue denunciado por su mujer, otra agente de la policía, por lesiones y amenazas. La denuncia por lesiones fue radicada en el destacamento 178 de Bagliani, en General Roca. El jefe policía habría sido imputado por el Ministerio Público Fiscal, según informó el sitio orense Mejorinforo. Se le retiró el arma y se dio intervención al gabinete psicosocial.

Además la mujer que denunció el grave hecho, también lo hizo saber en sus redes sociales: "Hoy me tocó a mí. Creí estar con una persona sana. En una relación sana. Y el tiempo y la vida me enseñó que no era la persona que creí. Aparentaba ser bueno y tranquilo y la relación terminó así. De la peor manera para mí como mujer. Golpes y amenazas que si denunciaba iba a perder yo porque él era comisario. Un Jefe".

La víctima continuó con su descargo y junto al mismo publicó imágenes dónde se la puede ver con visibles golpes: "Demás está decir cómo me siento. Además de destruida por haberme confesado que hace meses salía con otra empleada policial, que era su chofer, dolida por su agresión. Las marcas y moretones se van a ir y mi corazón va a sanar y poder seguir con mi vida. Una vida llena de momentos hermosos junto a mis hijos".

Mujeres policu00edas Golpeadas y violadas por comisarios en Ru00edo Negrou203cufe0fHace unos du00edas atru00e1s, todos nos sorprendimos cuando... Posted by Ruben Angel Muu00f1oz on Monday, January 18, 2021

Además, el Jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería, dijo, en el mismo medio local, que: "Se le retiró el arma y se dió intervención al gabinete psicosocial", además aclaró que , hay "que ser prudentes. No tiene nada que ver con el caso de Bariloche. Éste caso se da en el ámbito privado de las personas. Por protocolo siempre que hay una denuncia de este tipo se le retira el arma y se da intervención a los psicólogos".

También aseguró que si bien la policía ya actuó, no hay todavía una resolución de la justicia en este caso y que "la última palabra la tien el juzgado de la familia".