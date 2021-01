Confuso robo de bicicletas involucra al campeón mundial Balboa

Hubo un robo meses atrás en una vivienda de Plottier. Se llevaron una bicicleta valuada en un millón de pesos y un televisor. La investigación policial terminó en las últimas horas con un allanamiento en la casa familiar del campeón mundial de canotaje, Franco Balboa. Allí encontraron, entre otros elementos, también plantas de marihuana. Lo que la Policía aún no pudo determinar es cuál es el rol en esta trama del reconocido deportista y espera, para continuar con los procedimientos, algunas definiciones judiciales.

Así lo confirmó a 24/7 Noticias el el subdirector de Delitos, el inspector Manuel Parada. En la casa familiar del palista se encontraron cuadros de alta gama, dos bicicletas, 40 municiones y cuatro plantas de marihuana que van desde los 80 cm al metro veinte.

“A través de las cámaras se logra ubicar un vehículo que había participado (en el robo de Plottier), era alquilado y se logra identificar a tres personas. Se realizaron una serie de allanamientos y entre los demorados se secuestró telefonía celular”, explicó el funcionario, donde, por ejemplo, “se envío fotos de la bicicleta por parte del deportista”.

¿Pero cuál es el rol de Balboa en este escenario?, se le preguntó. “Todavía no podemos precisar cómo llegó a este deportista. El la adquirió (a la bicicleta) posterior al robo, no tienen comprobado si el sabía de los robos. Podría ser encubrimiento”, precisó Parada. También dimensionó que la “bicicleta robada que se recuperó, desarmada tiene un valor de un millón de pesos. Otro cuadro 500 mil pesos. Al momento del procedimiento no estaba Balboa, pero no es en principio prófugo. Se está esperando una orden de la justicia”.