Están bien y en Chile, los jóvenes que buscaban en Pehuenia

Emiliano Poblete, uno de los dos jóvenes de quienes no se tenían noticias del paradero desde el pasado 10 de octubre, se comunicó en la noche de este martes con su madre, Viviana, para informarle que ambos “están bien, trabajando en Temuco”. Además, pidió “disculpas por no haberse podido comunicar antes”, comentó su mamá en breve diálogo con este medio.

“Se comunicó hace un rato y me dijo que están bien y trabajando; me dijo perdoname mamita, pero no tenía como comunicarme”, comentó la mujer que cambió su estado de angustia por la alegría de saber que su hijo se encuentra bien.

“Se fue a Chile porque quería un mejor futuro para su hijita”, explicó la mujer, al ser consultada sobre el motivo del viaje.

También indicó que su hijo Emiliano no está junto a Maximiliano Fuentes, pero sí señaló que ambos están “trabajando” en la localidad de Temuco.

La falta de noticias sobre el paradero de los dos jóvenes, uno de Zapala y el otro de Villa Pehuenia, causó preocupación entre sus familiares y allegados. Más aun cuando el jueves fue encontrada la motocicleta en la que se movilizaban, abandonada a unos kilómetros de Moquehue, se temió el peor final.