Motochorros asaltaron a una embarazada de siete meses

Motochorros asaltaron a una embarazada en La Matanza, puntualmente en Isidro Casanova. Cecilia, que está de siete meses, caminaba junto a su marido a las 6.30 de la mañana del jueves y fueron abordados por dos ladrones a punta de pistola. “Ya no se puede ni salir a trabajar”, dijo Adrián, su esposo; en comunicación con un medio local.

El robo a punta de pistola por dos motochorros quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino. La pareja había madrugado para ir a un control médico de rutina, ya que la beba está por nacer.

En el camino fueron interceptados. Uno de los delincuentes descendió de la moto, los apuntó, y todo terminó cuando sonó la alarma vecinal. Los atacantes decidieron huir rápidamente del lugar. Lo único que se llevaron fueron las pocas pertenencias que las víctimas tenían encima: el celular y la billetera del hombre, y la cartera de la mujer, con sus pertenencias.

“Cuando los vimos venir me dije ‘ya está, ahí vienen’. Enseguida nos apuntaron y dijeron ’dame todo’. Yo me quedé tildada, no entendía nada. Ellos se dieron cuenta que estaba embarazada. Lo notaron cuando quisieron sacarme la cartera”, contó Cecilia. Y añadió, dando cuenta del temor que sintió: “No me podía mover directamente. Trataba de darle lo que tenía, pero me quede paralizada”.

Asimismo, la mujer explicó que durante el asalto “solo les pedí que me dejaran sacar el documento porque lo necesito, pero no me hicieron caso". Aportó que "ellos nos amenazaron hasta que una vecina activó la alarma vecinal, y ahí se fueron”. Y dijo que el mal momento tuvo consecuencias para ella: “Estoy bien en general, pero después de esto estuve todo el tiempo nerviosa y con la panza con contracciones, pensando en un montón de cosas”.