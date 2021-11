Afirman que Lautaro pidió ayuda y policías lo dejaron morir

La autopsia al cuerpo de Lautaro Rosé, el joven hallado este miércoles muerto en el río Paraná, en la ciudad de Corrientes, tras una persecución policial, se realizó por la tarde en la sede del Instituto Médico Forense dependiente del Poder Judicial provincial, y la familia de la víctima participó mediante un perito de parte. Si bien no hubo información oficial, trascendió que el cadáver no presentaba heridas de bala. El abogado de la familia declaró que el joven pedía ayuda, porque no sabía nadar, y que los policías lo vieron y no lo asistieron.

Según declaraciones que transcribe la agencia Télam, el abogado de la familia Rosé, Hermindo González, también integrante de la organización de Derechos Humanos “Marcha Provincial por Justicia”, dijo, sobre la investigación de los hechos, que es "bastante defectuosa” y señaló que ni siquiera se preservó el lugar para el relevamiento de pruebas.

"Hay testimonios que acreditan que Lautaro pedía auxilio cuando estaba en agua, porque no sabía nadar, y los policías que estaban allí lo vieron y no lo socorrieron", explicó el letrado. Y luego manifestó que "está plenamente acreditado que Lautaro y su amigo fueron perseguidos 500 metros a los tiros con balas de goma".

Por el caso, hay efectivos de la Policía de Corrientes que están siendo investigados, tres de los cuales fueron separados preventivamente de su función, señaló el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, en declaraciones a la prensa.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes informó que la desaparición del joven se produjo tras incidentes en la costanera, debajo del puente General Belgrano, la madrugada del pasado lunes, donde "actuaron efectivos de la Policía de Corrientes y no se labraron actuaciones".

Por tal motivo, señalaron las fuentes, "se trataría de un procedimiento irregular" respecto de la actuación policial.