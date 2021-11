Piden justicia por la paliza de patovica a un joven zapalino

El debut de la apertura de actividades recreativas nocturnas en Zapala, no fue el esperado, hace algunos días. Tras un año y medio de boliches cerrados y fiestas prohibidas por la pandemia de Coronavirus, las puertas de los bares se abrieron y consigo la violencia desmedida en las noches. Uno de los episodios fue protagonizado por un patovica en un boliche de Zapala.

Una fiesta organizada por los propietarios de un salón de eventos ubicado en Houssay al 600, el pasado 31 de octubre, terminó con el patovica dándole una tremenda paliza a un joven que, según se justificó el dueño del lugar, en estado de ebriedad, intentó ingresar.

"Hasta ahora la Justicia no hizo mucho. Pasaron varias semanas y mi hijo aún no se ha podido ver con un privado, ya que no tenemos cobertura ni posibilidades. Lo que siento y tengo mucha bronca, es que se están burlando de nosotros, el Intendente no me llamó en ningún momento ni se acercó a casa. A solo tres cuadras está ubicado ese boliche del municipio", sostuvo Ramona Fuentes mamá de Marcelo, el joven herido, en diálogo con mejorinformado.com

Con mucha bronca y dolor aseguró que "no investigaron ni clausuraron, el bar. Le siguen dando lugar a los golpeadores para que sigan abriendo estos sitios y mientras ellos siguen generando dinero nosotros no tenemos como para hacer el tratamiento de mi hijo".

Con este caso hubo una importante repercusión: "El video se vio tanto a nivel provincial como nacional, queremos que nos den respuestas los responsables. Este viernes vamos a hacer una marcha en la plaza principal frente al municipio, dónde nos van a acompañar familiares, amigos y vecinos".