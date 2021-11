Iba en su moto y un cable de tensión se le enroscó en el cuello

Un adolescente de 18 años se salvó de milagro, cuando circulaba por una conocida calle en el conurbano bonaerense y un cable de electricidad caído se le enredó en el cuello y le produjo quemaduras de tercer y cuarto grado. Gonzalo Martinez derrapó al mismo tiempo que su casco salió volando. Cayó varios metros de distancia y fue asistido por un vecino que llamó al 911.

Martinez, en diálogo telefónico con el medio local “Primer Plano Online”, contó como fue el suceso que casi termina con su vida: “Estaba parado en el semáforo ubicado en Nestor Kirchner y Avenida del Libertador, en el cruce Castelar. Cuando se pone en verde acelero y siento que algo se me enreda en el cuello”. El incidente que pudo haber derivado en la muerte del joven de 18 años trajo como consecuencia quemaduras de tercer y cuarto grado tanto en el cuello como en la espalda y además, golpes en distintas partes del cuerpo. “En el momento no entendía nada pero al sentirme asfixiado lo primero que hice fue agarrarme la zona”.

El impacto de la explosión le quemó hasta la gorra que tenía puesta debajo.

“Un señor que vio todo me dijo que no tocara el cable porque tenía corriente y me dijo: ‘Mirá como te quedó el cuello’, ahí entendí”. La víctima permanece con gasas furacinada, crema cicatrizante y a pesar de que confesó que “le arde como loco”, tiene la obligación de lavarse las heridas con jabón blanco constantemente para que no se infecten.