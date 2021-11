Iba al parto de su hijo pero terminó atrapando a un chorro

Un hombre presenció un robo en plena calle y actuó. Lo que más llamó la atención es que iba rumbo al nacimiento de su hija. De todas maneras, al cruzarse con una médica que había sido asaltada, no lo dudo y corrió al delincuente. El hecho ocurrió en Funes, provincia de Santa Fe.



Roberto corrió y retuvo al ladrón por más de media hora a la espera de los efectivos policiales. "Tenía al tipo en el piso mientras llamaba a su mujer que estaba internada a punto de dar a luz", informó un testigo. La cesárea estaba programada, y el futuro padre pidió que la demoren.

"Estaba yendo al sanatorio para la cirugía de mi señora cuando me interceptó una doctora y me dijo que un hombre que estaba ahí le había robado. Entonces lo perseguí en contramano, lo alcancé, me bajé y lo tumbé a las trompadas", relató el valiente hombre en diálogo con El Noticiero de la Gente. "Yo estaba yendo al parto de mi hijo, espero que Dios y mi familia me perdonen. Quería estar en el hospital pero me quedé con el delincuente a esperar que llegue la policía y se lo lleve", agregó Roberto.



Afortunadamente logró llegar a tiempo para estar en el momento del nacimiento de su hija, que según trascendió pesó 3,200 kilogramos.