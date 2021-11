"¡No me toques, no me gustan los negros!" gritó cuando la detuvieron

Los vecinos se despertaron sobresaltados por los gritos en el barrio porteño de Colegiales, durante la madrugada del jueves. Es que una joven que discutía con su pareja en medio de un ataque de furia agredió a una mujer policía y besó a otro oficial, cuando intentaron reducirla. Los habitantes del barrio tuvieron que llamar al 911 ante el escándalo que se estaba produciendo en plena calle. Aparentemente la chica se encontraba bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

En el video se puede ver a la joven forcejeando con los oficiales al grito de “¡Gonzalo!, ¡Gonzalo!”, mientras de fondo se escucha una voz que le dice: “Vos estás loca”.

Cuando una oficial femenina intentó detenerla, ella le gritó: “¡No me toques! ¡No me gustan las negras! ¡No me gusta la gente oscura!” y le pidió a otro oficial de sexo masculino que la sostenga.