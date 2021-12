Desgarrador: "Le toqué las manitos y vi que estaba helado"

Una vecina de la ciudad pampeana de Santa Rosa, quién fue la encargada de realizar las tareas de reanimación al cuerpo de Lucio Dupuy, el pequeño de 5 años asesinado a golpes, dio un desgarrador testimonio en el momento que intentó salvar al nene.

"Nunca pensé que iba a estar delante de una asesina", contó entre lágrimas Haydée, con respecto al momento en que ella se encontró con la imputada Abigail Páez, de 27 años, novia de Magdalena Espósito Valenti (24), madre de Lucio y también presa por el homicidio.

Asimismo, agregó que cuando la vio con el niño en brazos y pidiendo ayuda a los gritos le preguntó qué había ocurrido y la acusada le contestó: "Yo salí cinco minutos y cuando volví la casa estaba revuelta y el bebé estaba tirado en el patio. Ella me agarró del brazo y me dijo que la ayudara por que se le moría el nene", dijo Haydée, quien contó que los policías presentes en el lugar se negaron a trasladar a la víctima hacia el hospital de la zona. "Que no mienta la policía que estaba acá", dijo la vecina y agregó: "Ellos dijeron que le habían hecho respiración boca a boca, pero no lo hicieron".

Las dos mujeres acusadas de asesinar al pequeño Lucio en La Pampa, fueron llevadas a una cárcel de San Luis luego de la protesta de familiares y amigos del niño frente a una comisaría de La Pampa.

Haydée en declaraciones a C5N contó que ella estaba "haciendo la comida con sus dos nietas y escuche gritos, me asomé por la ventana y vi a una mujer (por Páez) con un niño en brazos. Lo vi que estaba pálido, le toqué las manitos y vi que estaba helado", agregó.