Una joven mató a su novio de una puñalada en el corazón

Alejo Oroño, fue asesinado por su expareja Nadia Navarro de 24 años, que lo persiguió al salir de una pizzería, hasta apuñalarlo en el corazón en la puerta de un supermercado chino, donde fue captada por las cámaras de seguridad. El trágico episodio ocurrió luego de una fuerte discusión entre ambos, en la localidad de William Morris, en el partido de Hurlingham.



El joven fue trasladado al hospital y murió luego de agonizar 30 minutos. Según relataron los familiares, Navarro "había ido a la casa de Alejo para entregarle el bebé de 18 meses que tienen en común. Más tarde, fueron a la casa de una amiga de ella y Navarro se quedó a comer pizzas con sus amigos, mientras que Oroño fue a un kiosko".

Las cámaras de seguridad captaron el momento junto en que Nadia discute con la víctima, ella lo empuja, lo increpa a los gritos y le clava un cuchillo en el pecho. Allí, se ve el joven camina herido, mientras su agresora decide abandonarlo y correr sentido contrario.

El tío de Alejo, quien trabaja en una remisería en la misma cuadra escuchó los últimos momentos de la discusión y, al salir a la calle: "Vi a mi sobrino tirado en la calle, lo subí a mi auto y lo lleve al Hospital", sostuvo aún conmovido el pariente. "Estaban juntos, no en pareja. Los dos tenían problemas con las adicciones. Alejo muchas veces volvía golpeado y lastimado. No hacía denuncias porque decía que tenía vergüenza de contar lo que le pasaba en una comisaría. Una vez se animó a entrar, pero no se la quisieron tomar", aseguró el hombre en un medio local.



Gisela, una prima de Alejo recibió mensajes por parte de Nadia, en los que le preguntó por el estado de su ex, sin saber aún que había muerto. La policía le ordenó que le responda los mensajes: "Te pido que vengas sola", le dijo a la agresora que se acercó a la casa y allí la esperaba efectivos de la policía de la comisaría 2da. de Villa Tesei, la detuvieron en la vereda y la trasladaron a la comisaría: "se largo a llorar, confesó el crimen y pidió perdón".

Por último, los familiares pidieron que "Nadia no salga, y que pague por lo que hizo. Mi primo había sido denunciado por su suegra, la madre de Nadia. Fue una vez que no lo dejaron ver a su bebé y rompió una ventana. Queremos igualdad de género", sostuvo.

La investigación de los hechos está a cargo del fiscal Bernardo Kiper, de la UFI 1 de Morón. Mientras tanto, Navarro fue indagada por el delito de "homicidio simple", pero la familia Oroño pide que la acusen "homicidio preterintencional".