Florencia Brione Castillo hace 24 horas, casi en simultáneo a las marchas en el país por el reclamo de justicia por el femicidio Úrsula Bahillo, comenzó a denunciar desde sus redes sociales que teme por su vida, que hay tres hombres que la tienen amenazada, que “es una mafia que maneja mi vida y tiene comunión con la Policía” en Plottier. “No quiero ser una Cielo López, estoy pidiendo ayuda a gritos”, tituló en uno de los últimos posteos que hizo. En exclusiva, ante las cámaras de 24/7 Noticias y AM 550, decidió contar su historia. ¿Por qué te amenazan?, se le preguntó. “Porque yo los escuché, participaron, acá en Plottier pasaron muchas cosas feas y me quieren callar”, afirmó.

El femicidio de Laura Brisa “Cielo” López fue atroz y marcó un antecedente por la brutalidad con que se cometió y por el cual, sólo se condenó a una persona -Alfredo Emilio Escobar- aunque siempre quedó la duda sobre si pudo perpetrarlo en soledad. De hecho, Escobar en la última audiencia del juicio -a fines del año pasado- se desligó y acusó a un amigo.

“No me banco mas este hostigamiento, y como si fuera poco me tengo que bancar (Que me den vuelta mis redes sociales y que me manden tipos a seguir los pasos) Ya estoy re explotada! No le tengo miedo a la muerte ni siquiera muerta los voy a dejar en paz (hice las denuncias penales correspondiente en Fiscalía) si me llega a pasar algo ! Si me encuentran muerta o desaparesco !! O cualquier cosa que me pueda llegar a pasar !! YO FLORENCIA hago absolutamente responsable a (Santiago Sosa, aron sotosca y principalmente a vos "pato vega" ) VAMOS SE QUE HAY MAS CHICAS VICTIMAS DE ESTOS TIPOS! no se queden calladas (no saben las cosas que son capas de hacer a mi YA ME AMENAZARON DE MUERTE) no les tengo miedo SOLO DIOS SABE MI DESTINO pero se los puedo asegurar de arriba no se la van a llevar . YA QUISIERON ARRUINARME UNA VEZ . ahora vamos a chocar . solo le pido a dios que me proteja y que se haga su voluntad”.

Florencia brindó su testimonio en 24/7 Noticias y AM 550: “a esos hombres los conozco porque venden drogas, yo estoy en rehabilitación pero antes consumía y ellos me vendían. Hace poco me quisieron abusar y los denuncié. Luego me quisieron secuestrar y los reconocí. De todo hay denuncia”, contó a este diario. Habla a borbotones, se arrepiente, tiene miedo, vuelve sobre sus pasos y lo reafirma.

¿Por qué el hostigamiento? ¿Quién los protege?, se le preguntó: “La Policía, todos saben. Y me persiguen porque yo se que ellos participaron” dice y se quiebra. "No soy la única, hay muchas chicas más, ellos tienen más denuncias...hablo de abuso. Quiero vivir en paz".

En su pedido de ayuda, convocó este jueves a la tarde “a los ciudadanos de Plottier para ir a protestar a la Municipalidad. Les pido por favor que me ayuden a difundir y si es necesario VAMOS A CORTAR LAS ENTRADAS DE PLOTTIER, yo pido justicia (quiero caminar tranquila) sin que ninguna mafia me manipule la vida , se muy bien que tienen comunión con la policia (y es por eso que no tengo mucha cooperación de su parte) ya me entregaron el botón anti pánico, y tengo mucha gente que me acompaña , me mandan mensajes y están conmigo, y les agradezco de todo corazón a todos por sus mensajitos y todo el aguante que me brindan”.

Escuchá su testimonio:

EL CASO

Cielo López fue asesinada en la madrugada del 13 de septiembre de 2019 en la vivienda de Alfredo Emilio Escobar, quien la pasó a buscar por su domicilio tras una serie de llamados y mensajes telefónicos previos.

Una vez en la vivienda, Escobar abusó sexualmente de la joven, la golpeó en el cráneo y le provocó la muerte tras unas cuatro horas de agonía. Arrastró el cadáver hasta un sector en construcción donde lo dejó varias horas. Luego lo desmembró, lo ocultó en bolsas y los trasladó, el sábado a la noche, hasta la zona de espigones del río Limay, en el paraje China Muerta.

El domingo, un grupo de pescadores encontró los primeros restos de la víctima y al día siguiente los bomberos hallaron el torso a unos dos kilómetros aguas abajo.