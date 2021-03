Sigue sin aparecer el empleado judicial secuestrado

Pasaron más de veinte días y las posibilidades de encontrar con vida a Javier Videla son casi una utopía. Los esfuerzos de el personal policial, del Ministerio Público y hasta de sus propios compañeros no dieron resultado y es una inmensa incógnita saber qué pasó con el empleado judicial secuestrado por el hombre que le iba a arreglar su auto. Las primeras pericias sobre su teléfono celular indica una zona en la que Antonio Colicheo podría haber descartado el cuerpo, pero la amplitud del terreno y el silencio sepulcral del único detenido hace muy difícil localizar el lugar preciso.

Las expectativas del fiscal Luciano Garrido -quien logró detener a Colicheo por desaparición forzada de persona- están centradas en los datos que pueden salir desde los 17 teléfonos celulares secuestrados. Pero, como los resultados demoran demasiado, se fijó un orden de prioridades, por lo cual el primer aparato en ser analizado por los especialistas en Viedma, es el del empleado judicial desaparecido, que se encontró en la estancia La Perseverancia, donde detuvieron al acusado, cerca de Casa de Piedra, a unos 75 kilómetros al norte de Roca.

El informe preliminar que tiene Garrido en su poder indica que ese aparato siempre estuvo ubicado en el sector norte de Roca, entre el canal Principal de Riego y la zona del aeropuerto, donde las celdas de las antenas de telefonía dejaron de ubicarlo porque ya no tenía señal. Si bien el dato es importante, no hace más que ratificar lo que se especulaba desde un primer momento, que en su viaje hasta Casa de Piedra, Colicheo se habría desprendido de Videla, aunque no saben si vivo o muerto.

También es una incertidumbre como hizo Colicheo para cambiar de auto, ya que al empleado judicial se lo llevó por la fuerza el jueves 4 de marzo en un Chevrolet Vectra, propiedad de Videla. Sin embargo el vehículo fue encontrado a la vuelta del departamento de ocurrió el secuestro, estacionado y con signos de violencia en el interior, por las manchas de sangre y un disparo incrustado en uno de los parantes. Pero el único imputado por la desaparición, fue hallado en un campo cerca de Casa de Piedra en un Chevrolet Agile, auto que había ido a buscar con el hombre desaparecido a Allen, y que debía arreglar y con las llaves del Vectra en el bolsillo de su pantalón.

En total, el Ministerio Público dispuso el secuestro de 17 teléfonos celulares, el de Videla, el de Colicheo y el resto son de personas allegadas al detenido, su pareja, Noemí Muñoz detenida en los primeros días pero que luego fue dejada en libertad por la imposibilidad e acusarla de algún delito. También el de su padre, su hermana y otros familiares que podrían haber colaborado con él en la desaparición de Videla como el ocultamiento del cuerpo en caso de que lo hubiese matado.

Otro de los celulares es el del novio de Videla, Julio Sánchez a quien Colicheo le disparó cuando se lo llevó al empleado judicial. Las fuentes consultadas no terminan de creer del todo el relato de este hombre. Pero dejan eso para una segunda etapa de la investigación, ya que la prioridad está puesta en encontrar al desaparecido.

Colicheo también fue imputado, además del intento de homicidio a Sánchez y la desaparición forzada de Videla, por la muerte de Claudia Camusz, una mujer de 29 años que fue encontrada asesinada y enterrada en el campo donde se lo detuvo a Colicheo, justo el mismo día en que desapareció Videla. En un primer momento, se cree que no hay relación entre el crimen de la mujer y la desaparición de Videla y que ambos serían casos aislados con el mismo autor y el uso de la misma arma, una pistola 9 milímetros robada a un oficial retirado de la policía neuquina.

También se está trabajando con distintas pericias el Laboratorio de Genética Forense de Bariloche. Allí se analizan los rastros de sangre hallados en la ropa de Colicheo y en el auto de Videla. La intención es determinar si esa sangre pertenece a Videla y para ello las hermanas del empleado judicial se prestaron para la comparación.