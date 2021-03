Atacó a su ex pareja con piedras, golpes y un chuchillo

Luego de una reunión con amigos, la noche se transformó en pesadilla para una joven mujer de Bariloche. Es que su ex, integrante del mismo grupo, la siguió cuando volvió a su casa e ingresó por la fuerza a la vivienda, y allí encontró a otro hombre, ese hecho fue la justificación para que el atacante despliegue toda su ira contra las dos personas, a las que golpó primero y luego apuñaló con un cuchillo, provocándoles heridas de distintas consideración.

Del hecho tomó intervención la Comisaría 28 del sector alto de la ciudad. Allí llegó un patrullero luego de recepcionar una llamada de una mujer que pedía por una ambulancia por las heridas de arma blanca que presentaba ella y un hombre que estaba dentro de su casilla del sector de tomas de las calles Beschtedt y Arrayanes.

Cerca de las 8 de la mañana, cuando llegaron los uniformados, pudieron dialogar con una mujer, que aún ensangrentada, brindó detalles de lo que acababa de ocurrir minutos antes. Mientras, en una ambulancia, trasladaban de urgencia a un hombre por las heridas sufridas con un cuchillo.

La mujer, herida, pero de menos gravedad, alcanzó a decir que su ex pareja los había atacado luego de ingresar por la fuerza a la casilla, pese a su negativa. Todo había arrancado durante la madrugada, cuando ella pasaba un rato con amigos y hasta allí llegó su ex pareja, quien integra el mismo grupo.

Luego de algunas horas, en las que tomaron bebidas y disfrutaron un momento ameno, la mujer decidió regresar a su casa. Ella empezó a caminar las cuadras hacia su vivienda y su ex intentó acompañarla. Pero elle le dijo que no, que prefería mantener la relación entre ambos como terminada.

La respuesta no dejó conforme al hombre, quien continuó con sus intentos por convencerla, al punto que la siguió y el hostigamiento se hizo cada vez más intenso. Al llegar a la puerta de la casilla, nuevamente se produjo una pequeña discusión cuando el hombre intentó ingresar con ella. Nuevamente la mujer se plantó en su posición y se negó rotundamente.

El hombre continuó con su idea y ese fue el momento en que el pseudo trato amable e insistidor, pasó a ser violento. Hubo un intento de ataque del cual ella escapó y su ex comenzó a tirarle piedras. De todas maneras, ella logró entrar y creyó estar a resguardo. Pero no era así. Es que por la fuerza su ex logró ingresar a la casilla con las peores intenciones.

El atacante, a esa altura fuera de si y dispuesto a todo, comenzó a golpear a la mujer y allí apareció en la escena otro hombre, que estaba dentro de la casilla, durmiendo. Al intentar defenderla, la ex pareja continuó su agresión contra él. Tomó una botella que había arriba de una mesa y se la partió en la cabeza.

Una vez en el piso, le asestó una par de puñaladas en la espalda. El arma utilizada fue un cuchillo Tramontina que el agresor pudo agarrar desde arroba de una mesa. Luego de semejante ataque y cuando sus víctimas permanecían tiradas en el suelo, heridas y ensangrentadas, el agresor escapó del lugar.

La mujer pudo llamar a la línea de 911 Emergencia, donde dio detalles de lo ocurrido y solicitó una ambulancia de urgencia ante las heridas que habían sufrido. A las pocas cuadras del lugar del hecho, la Policía pudo dar con el agresor, el cual quedó detenido en la Comisaría 28ª por decisión de la fiscalía de turno. En los próximos días se le formularán cargos a la ex pareja de la mujer por lesiones graves, violación de domicilio y hurto, esto porque la mujer denunció que le robó el celular. Claro que también se tendrá en cuenta de la evolución del hombre apuñalado.