Desbarataron una fiesta clandestina en pleno centro de Viedma

La Municipalidad de Viedma y la Policía de Río Negro debieron intervenir este domingo en un local comercial de calle Mitre al 1.100, en pleno centro de la capital provincial, en donde se realizó una fiesta clandestina con más de 150 jóvenes.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Flores, señaló que “si bien hubo algunas notificaciones no se logró identificar a la mayoría de las personas. Tampoco pudieron hablar con el propietario del taller que sí está identificado y será notificado durante este lunes. Tenemos la dirección y el nombre de la metalúrgica. Las infracciones ya fueron labradas y se reunieron pruebas que son requisitos para que el juez de Faltas determine".

En tanto, el director de Tránsito municipal, Jorge Vilca, informó que dos jóvenes que asistieron a ese encuentro quisieron manejar borrachos. En consecuencia, se les secuestraron los vehículos por alcoholemia positiva.

El propietario del local donde en la madrugada del domingo acudieron más de 150 personas, realizó un descargo para desmentir, según su parecer, que lo que ocurría en su propiedad era una fiesta clandestina.

"Están dejando mal parada a mi familia, que no tiene nada que ver", dijo Santiago Rodríguez al diario Noticias

Señaló que “el sábado 3 de abril unos amigos y yo nos juntamos, no superábamos las diez personas. La juntada iba bien hasta que a entre las 3.30 y las 4 empiezan a llegar, a mi domicilio, muchísimas personas, tantas que no teníamos el control para que no ingresaran a mi vivienda. Inmediatamente llamamos a la Policía para avisar la situación y hora más tarde llegaron y desalojaron a todas las personas"

"Nadie organizó nada", agregó, y culpó a una persona del grupo familiar. "Alguien filtró la dirección de mi casa y esto se fue pasando de boca en boca", finalizó Rodriguez.