“Las horas desalientan la posibilidad de encontrarlo con vida”

Las horas y los días pasan y sigue sin aparecer Javier Videla, el empleado judicial que fue secuestrado en la noche del 4 de marzo por Antonio Colicheo en su departamento de General Roca.

Al cumplirse un mes de la desaparición, la familia junto al Sindicato de Trabajadores Judiciales Rionegrinos (SiTraJuR) se movilizó durante este domingo para exigir la aparición de Videla.

"El Poder Judicial debe continuar la búsqueda y pedir la colaboración de fuerzas federales" expresó Emiliano Sanhueza, Secretario General del gremio de los judiciales.

La investigación está centrada en lo que puedan aportar los 17 teléfonos celulares que secuestró la justicia. Entre ellos el de Videla y su novio Julio Sanchez, el de Colicheo y el resto son de personas allegadas al detenido, el de su padre, su hermana y otros familiares que podrían haber colaborado con él en la desaparición de Videla como el ocultamiento del cuerpo en caso de que lo hubiese matado.

El único detenido en la causa es Antonio Colicheo, quien no ha declarado hasta el momento. Marcial Peralta, abogado de la familia de Videla, señaló esta mañana en Radio La Super de Roca que “Colicheo no ha dicho ni una sola palabra. No sólo por la desaparición de Javier, tampoco por el intento de homicidio de Julio Sánchez, la pareja de Videla, ni por el femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, hechos por los cuales ya fue imputado”

Indicó que “no hay novedades sobre el paradero de Javier desde aquel fatídico día en que desapareció, el jueves 4 de marzo. Sólo hay avances en lo procesal”.

Peralta explicó que las últimas novedades en la causa están relacionadas a las pericias que se hizo sobre los 17 teléfonos celulares. “El celular de Javier marca que entre las 23 y 2.30 horas son todos movimientos cercanos a Roca, un viaje que va desde Roca a Allen y un regreso. El artefacto fue encontrado entre las pertenencias de Antonio Colicheo, hoy único detenido. La mayoría de los teléfonos peritados son de Colicheo y su familia”.

Agregó que “sabemos que las horas que pasan desalientan la aparición con vida de Javier. La familia es absolutamente consciente que 30 días después se van esfumando las posibilidades de encontrarlo”, concluyó