Los llevaron presos por circular fuera de hora

Anoche alrededor de las 20:30 personal de la Comisaria Cuarta de Cipolletti detuvo a tres hombres que circulaban fuera del horario establecido. Además, al menos uno de los detenidos tenía entre sus pertenencias dos cigarrillos de marihuana. El hecho se hizo viral a través de un video en el que se ve como el personal policial de Río Negro los detuvo y ellos aseguran que tienen la autorización para trabajar

El titular de la Unidad, Comisario Juan Huanque explicó que “en las tareas de prevención y control que se realizaron a partir de las restricciones que existen para circular, anoche se observó a 3 jóvenes que iban caminando en la zona céntrica de Cipolletti. Al identificarlos se les pidió que expliquen porque circulaban a esa hora, cosa que se negaron a realizar. Adujeron ser comerciantes de un kiosco polirubro de computación”

Huanque señaló que “como lo establece el decreto nacional de necesidad y urgencia, la circulación para los comercios no esenciales no está permitida y como el sector de computación no es considerado esencial se procedió a demorarlos”

Agregó que “se negaron a subir al patrullero y hubo que hacer uso de la fuerza medida para trasladarlos hasta la comisaría donde se les comunicó la infracción al artículo 205 del Código Penal. Asimismo, y respecto del escándalo público que realizaron se los detuvo en el marco de la infracción a la ley contravencional. Fueron puestos a disposición de la Jueza de Paz y examinados por el médico policial y recuperaron la libertad a las dos horas”

Pero además se les labró otra actuación por atentado y resistencia a la autoridad. Ahora la justicia deberá establecer la responsabilidad que tienen los jóvenes ante los hechos.

Huanque señaló que “la autorización para circular que mostraron recién en la Comisaría no es válida porque la actividad de computación no es considerada una esencial y deben tener una causa justificada”

Transcurridos unas horas del episodio se hizo presente una persona que dijo ser el padre de uno de los hombres detenidos que de mala manera agredió al personal de la guardia que se descompensó y debió ser asistido por el cuerpo médico.

Así fue la detención: