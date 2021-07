De lo peor: drogó y abusó a la ex de su amigo

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Liniers, acusado de drogar y de abusar sexualmente de una joven de 18 años, expareja de un amigo suyo. El hecho, que se dio a conocer hoy, ocurrió el último jueves en una esquina donde confluyen las calles Reservistas Argentinos, Álvarez Jonte, Fragueiro y Barragán, en inmediaciones del estadio del Club Atlético Vélez Sársfield, en dicho barrio de la Ciudad de Buenos Aires.



Voceros policiales informaron que todo comenzó cuando una empleada del resto bar Clo se comunicó con el 911 para alertar sobre una joven que se encontraba descompuesta en el baño, quien aseguraba haber sido drogada por un hombre que aguardaba dentro de un automóvil Volkswagen Gol blanco estacionado frente al local gastronómico.



"Yo trabajo en una cafetería y entró una chica, la está esperando un muchacho en el auto y me dice que no sabe como la subió al auto, que se siente mal, la tengo descompuesta acá y el hombre la está esperando afuera”, relató la empleada, de acuerdo a la transcripción de la llamada al teléfono de emergencias.



Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) corroboraron la presencia del vehículo descripto por la víctima, por lo que de inmediato efectivos de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad se desplazaron hacia el comercio.



Al llegar, advirtieron que dentro del local el sospechoso trataba de dar con la víctima, por lo que lo pusieron bajo custodia, informaron fuentes policiales.



Al entrevistarse con la joven, de 18 años y de nacionalidad peruana, les refirió que el acusado era amigo de su expareja y que se había ofrecido a llevarla a su domicilio una vez finalizada la jornada laboral.



En el trayecto, y siempre según su relato, bebieron una cerveza y la joven despertó varias horas después, tras permanecer en estado de inconsciencia, en una vivienda desconocida, con el pantalón desabrochado y sin recordar lo que había sucedido, añadieron las fuentes consultadas.



Al lugar fue convocada una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal constató que la víctima estaba desorientada en tiempo y espacio. Intervino en la causa el Juzgado en lo Criminal y Correccional 41, a cargo de María Fabiana Galletti, quien dispuso la detención del acusado por el delito de abuso sexual simple.