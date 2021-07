A María José la degollaron en su casa y la causa no se mueve

A María José Villalon Escudero la mataron el pasado el 14 de enero en el interior de su vivienda en el Barrio Cordón Colón. Fue el primer femicidio del 2021 en Neuquén. Pasaron seis meses del asesinato y no hay ningún imputado, ni información oficial por parte de la Justicia, de como avanza la causa. Majo, como le decían sus familiares el pasado 3 de junio (aniversario de "Ni Una Menos"), hubiese cumplido 42 años y hoy sus cinco hijos - dos mayores de edad y tres menores- , se quedaron sin su mamá.

"Hoy se cumple seis meses que Majo no está y no hay avances. Desde fiscalía no nos dan respuestas y nos han maltratado bastante. Nos dan información escasa, no hay información nueva con respecto a enero", sostuvo Agustina Komacek, sobrina de Escudero, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias Primera Edición.

"Hay un femicida suelto y queremos que eso la sociedad lo sepa. Queremos justicia por Majo y por todas las mujeres que ya no están", afirmó con contundencia la joven. "Nosotros junto a nuestra abogada querellante estamos averiguando e investigando y todo lo recabado se lo hemos dado a la fiscalía. Estamos padeciendo violencia institucional, ya que justifican la muerte de mi tía, con que ella tenía alcohol en sangre. Es una vergüenza lo que hacen".





En enero fue asesinada María José Villalón Escudero en el Oeste capitalino

Majo, fue encontrada muerta en su propia casa. El primer femicidio en Neuquén del 2021. El 14 de enero, después de una juntada entre familiares y allegados, María José Villalón Escudero, fue hallada muerta en su casa del barrio Cordón Colón, frente a la toma Auca Mahuida, a unas 20 cuadras del centro capitalino. Pasaron cinco meses y no hay ni avances ni novedades de la causa. No hay detenidos. La fiscal a cargo del caso es María Eugenia Titanti.