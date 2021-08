Quiso asaltar a un policía y terminó muerto por cuatro balazos

Un efectivo de la Policía de la Ciudad mató hoy a un presunto ladrón al resistirse a un asalto en una parada de colectivos en la localidad bonaerense de Marcos Paz, según informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió esta madrugada, pasadas las 4. en el cruce de la ruta 40 y la calle Bastanchuri de la mencionada localidad del oeste del conurbano.

El efectivo de 27 años, que pertenece a la Comisaría Vecinal 10B porteña pero se encontraba franco de servicio y vestido de civil, fue abordado por un asaltante armado que le quiso robar sus pertenencias. El agente se identificó como policía, dio la voz de alto y se originó un tiroteo en el que el sindicado ladrón, de 34 años, cayó muerto.

Jorge Guadalajara, de nacionalidad boliviana, vivía junto a Eva (su madre) y Filomeno Carreño, su padrastro de 66 años, quien también recibió un disparo en las costillas y por estas horas permanece internado en grave estado. Según explicaron las fuentes judiciales, Guadalajara y Carreño fueron alertados por un amigo de la familia, quien salió a comprar comida y observó que cuatro hombres estaban realizando movimientos sospechosos cerca del domicilio. Al regresar, le informó lo sucedido al dueño de la casa y le recomendó que fuera a cerrar el portón de ingreso. Guadalajara salió junto a Carreño y comenzaron a pelear con los delincuentes, quienes les dispararon.

Los investigadores detallaron que Guadalajara recibió al menos cuatro tiros por la espalda mientras que su padrastro fue herido de un balazo en las costillas. Según las fuentes, ambos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial de la zona. Guadalajara murió antes de llegar al lugar y su padrastro fue operado durante la madrugada y permanece en estado crítico.

“Está muy mal. No nos dejan entrar por la pandemia, pero nos confirmaron que está muy grave. No queremos tener otra pérdida más, basta con el sufrimiento de la familia. Estamos muy destrozados. Todo el barrio está inseguro. Que venga alguna autoridad y den la cara. No podemos expresarnos. No tenemos fortunas. Esto que pasó fue al azar. Mi cuñado era un tipo laburador. Acá se prometió mucho y no se cumplió”, contó Ariel, familiar de la víctima a Infobae.



El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Mercedes, en turno en la zona, cuyas autoridades no adoptaron ningún temperamento con el policía al considerar que todo indica que actuó en legítima defensa.