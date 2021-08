"Me cagaron a trompadas": denunció a policías de Centenario

En las últimas horas un joven de Centenario denunció que efectivos policiales le dieron una fuerte golpiza. Afirma que recibió golpes en la cara que le provocaron diversos hematomas y una fractura de tabique. Además, asegura, (consta en la denuncia), que los uniformados habrían intentado "hacer pasar la situación como un accidente en moto".

Quienes están implicados y denunciados por abuso de autoridad son agentes de la Comisaría Quinta. El pasado viernes 20 por la a la 1:30 dela madrugada, a metros de la tercera rotonda dos hermanos circulaban en motocicletas "cuando tres móviles policiales nos interceptaron", según relataron las víctimas en diálogo con el medio local Centenario Digital.

"Nos dispararon balas de goma. Uno de ellos pegó la vuelta y se fue del lugar, pero otro patrullero nos rozó y esto hizo que bajara la velocidad", agregaron. "Uno de los efectivos desde la ventana del acompañante me dio un culatazo en la cara con la escopeta, caí al piso y ahí bajan los otros, me pegaron patadas y me amenazaron a muerte", agregó la víctima.

Los hecho ya lo está investigando la fiscalía: "En un momento llegó un efectivo que conozco y pidió que me dejen", luego de esto intentaron hacer pasar "esta violencia pura como un hecho de tránsito en el que yo había derrapado". Dos efectivos que no participaron del procedimiento, lo subieron al móvil y lo llevaron al Hospital local Natalio Burd. Allí, en la guardia constataron que el joven tenía fractura de tabique, le habían partidos dos dientes y presentaba hematomas en la cara.