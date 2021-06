Comerciantes protestaron contra el "abuso policial"

Comerciantes Unidos de Neuquén se manifestaron en la tarde del lunes "en contra del abuso policial" que sufren los propietarios que no cumplen con el horario de cierre estipulado por el DNU nacional. El punto de quiebre sucedió este fin de semana cuando dos patrulleros se acercaron a "El Norteño", almacén ubicado en las calles Godoy y Favaloro, para exigirle a su propietaria que cierre el negocio.

"No vamos a cerrar, ya no da más la situación. Vendimos un auto para pagar los impuestos", se escucha decirle la comerciante a uno de los cinco policías que se presentó en el lugar, en un video que circuló en las redes tras el episodio.

Cansados de estas situaciones, Comerciantes Unidos se reunieron a las 19. Piden que se los convoque a una mesa de diálogo porque ya "no estamos en condiciones de cerrar". "Nosotros vamos a seguir con los comercios abiertos a modo de protesta porque no podemos cerrar. No es un capricho, es una necesidad”, señaló Georgina Ñanco, referente del grupo.

Otra manifestante, propietaria de un comercio en el barrio Ceferino contó una situación similar: “El sábado y el viernes apareció la policía en mi comercio me hizo cerrar el negocio, es injusto. Estamos trabajando, no estamos robando. Ellos te amenazan y uno tiene miedo. Es muy injusto, no puede ser esta situación”, expresó.

“Llevamos 10 meses de cuarentena del año pasado, ahora es indefinido. No hay un plan de salida y la gente ya viene endeudada, cerraron el 30% de los comercios y siguen las mismas medidas. No puede ser que un emprendedor neuquino tenga miedo de salir a trabajar”, señaló Oscar López Marecich, quien informó que presentarán una nota al defensor del pueblo para terminar con "este tipo de persecuciones".