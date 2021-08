"Todos sabían del maltrato a la nena"

Continúan en la Ciudad Judicial de Roca los alegatos de clausura en el juicio por jurados que se inició por la muerte de Soledad Nahiara Miranda. Los acusados son el padrastro Carlos Erbin y la mamá de la víctima, Valeria Miranda.

El Defensor oficial de Miranda, Luis Carreras señaló que “quedó claro que el autor del homicidio de Nahiara tiene como único responsable a Carlos Erbin. Miranda es inocente del cargo de abandono de persona. Todas las conductas de Valeria fueron para demostrar que no tuvo intención de colocar a su hija en una situación de desamparo. Hay responsabilidad del estado. Si el estado hubiese actuado nos hubiésemos evitado esta situación”.

Agregó que “Valeria no hizo abandono de persona, el estado no la ayudó y la familia la dejo sola. Está probada la violencia de género de la cual habría sido víctima Miranda por parte de Erbin y hubo abandono de distintos organismos del estado. Es inadmisible la intervención del Senaf. ¿Cuántas veces Valeria pidió ayuda y no obtuvo respuesta?” Era una relación violenta, ella ya no tenía apoyo familiar”.

Señaló que "para febrero de 2020, todos sabían sobre el maltrato a la nena. La Policía, el Senaf, Salud Pública. Pueblo chico, infierno grande, nadie se quiere meter, todos tienen miedo”.

Carreras dijo que “Valeria está imputada, pero también es víctima de violencia de género. Fue al juzgado de paz para entregarle la nena a su mamá, la abuela se hizo cargo de la nena con todas las obligaciones. Eso no es un acto de abandono, todo lo contrario, la protegió, la puso a resguardo a Nahiara, denota que hizo lo posible para resguardarla. Después la nena vuelve a Valeria. Según la abuela, Valeria debía hacerse cargo en situación de violencia con Erbin. Hubo un acta de entrega y le devolvieron la nena”.

Señaló que “la violencia hacia Valeria estaba probada, incluso cuando su propia madre declaró haberla visto golpeada. Es una obligación impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que se haga la pericia desde la perspectiva de género”.