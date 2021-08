"Nahiara murió sola como un perro"

Se iniciaron hoy en la Ciudad Judicial de Roca los alegatos de clausura en el juicio que se desarrolla bajo la modalidad de jurado populares. Las 12 personas seleccionadas deberán decidir si el padrastro Carlos Erbín y Valeria Miranda, la madre de la víctima, son culpables de la muerte de Soledad Nahiara Miranda

El fiscal Santiago Márquez Gauna señaló esta mañana que “la nena murió abandonada. La encontró muerta el personal de Salud. Murió en la más perra soledad, abandonada en la caja de una camioneta. La golpearon salvajemente en la cabeza y no la atendieron. Le dieron una tremenda paliza con un rebenque y no la atendieron. Tenemos el cuerpo de la nena gritando lo que le paso, su sufrimiento, su dolor”.

Agregó que “le reventaron la cabeza a golpes. La golpearon salvajemente con un rebenque en la cabeza y la dejaron morir. La nena tenía 5 costillas rotas, con toda la cola quemada”.

Marquez Gauna fue contundente al señalar los responsables: Carlos Erbín por golpearla, pero también Valeria Miranda por no auxiliarla, como madre e impedir que la golpeen.

Y señaló que “Erbin es un violento. Golpeó a la nena y le produjo un hematoma que le provocó la muerte. El debe responder por esa muerte. El que golpea tiene un cierto desprecio por la vida. Y a él no le importó el resultado, sabía lo que podía provocar, la muerte a una niña, a una mujer. Erbin cometió un femicidio. Mato a una niña, mujer por violencia de genero. Hay una relación desigual de poder entre un hombre de 40 años y una nena de 3 años. ¿Les queda duda que siente desprecio contra la mujer? Hay violencia física”

Agregó que “Valeria Miranda también debe responder. La ley lo dice. Ella como madre no impidió que la golpeen y no la auxilió. La nena estaba sola, tirada en la caja de la camioneta como un perro y no buscó ayuda, no la protegió. Ella debe responder porque sabía de la violencia. La nena tenía 13 lesiones visibles. La violencia comenzó 45 días antes de la muerte. ¿No vio esa violencia? Las orejas de la menor estaban desgarradas por los tirones. Le arrancaban los pelos a tirones. ¿Valeria no veía esa violencia? No evitó la violencia. No le llamo la atención a Carlos. No saco a la nena del lugar de violencia”.

Señalo que "el estado estaba presente. El SENAF le consiguió la vacante en el jardín a la nena y no la mandó. Desde el hospital le dijeron que debía realizar los controles de niño y no los hizo. Hubo asistentes sociales, un agente sanitario. El estado estaba y les mostramos todas las veces que el estado intentó ayudarla y ella no se comprometía. No quería recibir ayuda. Como madre tenía la obligación de cuidarla y no lo hizo. Era negligente en el deber de sus derechos parentales. Miranda debe responder por el delito de abandono de personas agravado por el vínculo”.

Por su parte, el abogado de la querella Marcelo Hertzriken Velasco, en representación de la abuela de Nahiara, pidió al jurado que se declare a Valeria como autora de no evitar la violencia contra la nena, pero no del crimen.

Remarcó que “Erbin ejerció violencia sobre Nahiara pero también contra Valeria”. Indicó que “ninguna pericia demostró que la menor haya sido víctima de violencia en los años en que vivió solamente con su mamá, Valeria. Debemos pensar en Miranda como una víctima de violencia y en varias oportunidades pidió ayuda a varias personas, entre ellas a su propia madre".

“No fue la mama cariñosa, cuidadosa, no le pidamos peras al olmo. Nahiara los últimos días los pasó con Erbin y Valeria y esos días le costaron lesiones irreversibles, dos de las cuales le produjeron la muerte” dijo el abogado y concluyó “deben ser responsables”, enfatizó Hertzriken Velasco.