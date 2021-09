Robaron un llamativo vehículo y frente a mucha gente

A las tres de la tarde y en una zona de la ciudad con una gran concurrencia de personas, fue robada una camioneta perteneciente a una reconocida heladería de Neuquén, mientras su propietario se aprestaba a realizar una caminata por la barda.

Marcelo Gallardo, dueño de la heladería Eletto, comentó esta noche a 24/7 Canal de Noticias que el rodado, un utilitario Fiat patente OFS880 con el ploteado del comercio, “estaba estacionado en inmediaciones de la Plaza de las Banderas, frente a la bajada a Rincón de Emilio. Salí a hacer un poco de gimnasia en la barda y cuando volví ya no estaba”.

Señaló que “tal vez se la llevaron pensando que adentro podía haber dinero de la recaudación, pero sólo había un celular”.

“Alertamos a las personas que van a la plaza de las Banderas a hacer gimnasia que estén muy atentos y cuiden que sus vehículos queden cerrados; tal vez fue alguien con un inhibidor de alarmas, ya que parece que hay gente atenta para ver de qué forma hacer daño”, agregó.

Finalmente reveló que “una persona me contó que la vieron pasar por la puerta de otra heladería tocando bocina y a los gritos; me suena a que pueda tratarse de una travesura de chicos”.

La nota completa: