Fabian Gianola será enjuiciado por abuso sexual

El actor Fabian Gianola será llevado a juicio oral por la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra por parte de la locutora Viviana Aguirre quien compartió tiempo al aire con el actor hasta que las actitudes de Gianola tornaron la situación insoportable.

“Lo conocí en 2018 y me parecía una persona agradable y ‘entradora’, aunque siempre me llamó la atención cómo buscaba el contacto físico cuando te saludaba, más de lo común” relató la conductora en varias entrevistas en los medios de comunicación. Noticias Relacionadas Fabián Gianola fue procesado por abuso sexual simple

Otra denuncia contra Fabián Gianola por abuso sexual

El relato de la víctima no termina ahí, sino que escala en el nivel de violencia: “Era más verbal al principio, me tocaba el hombro, la espalda. Después ya empezaba a tirarte el cuerpo encima cuando te saludaba. Cuando lo quise hablar con él, me dijo que era así y que tenía que acostumbrarme”. Sin haber cumplido un mes de trabajo juntos, Aguirre se retiró del programa que compartía con el actor. En ese tiempo declaró: "Me decía 'hoy trajiste piernas' por mi ropa. La segunda vez me dió un beso en la boca y ahí se molestaron mis compañeros. Y la última vez metió su mano en mi pantalón y tocó mis partes íntima"

En el momento que Viviana contó lo vivido con Fabián, más mujeres que se sumaron a relatar lo que ellas mismas habían vivido con el actor: Florencia De La V, la hija de Nito Artaza, la hija de Osvaldo Laport, Claribel Medina, Mabel Gagino, Andrea Ghidone y Miriam Lanzoni se sumaron a la denuncia.

A raíz de las denuncias formuladas, el colectivo de Actrices Argentinas publicó un comunicado instando al Sindicato de Actores que expulse a Fabián Gianola del mismo. Esta es la misma sanción que había recibido Juán Darthés luego de las denuncias de Thelma Fardín.