Acusaron por robo a uno de los asesinos del comerciante de Choele

La inacción policial de la que tanto se quejan los vecinos de los barrios de la capital rionegrina quedó evidenciada en un caso que cruzó las fronteras de la ciudad y el autor cometió un brutal crimen en Choele Choel. Cuatro meses antes del asesinato del joven comerciante Lucas Valentini, Luis Alberto Marinao sometió a una familia, le fracturó la columna a una mujer e hirió con un cuchillo a un hombre y a su hija para robarles. Por este hecho lo condenaron a seis años de prisión.

Marinao se hizo conocido porque junto con un cómplice de 15 años, entró durante la madrugada del 18 de septiembre al departamento del joven comerciante al que sorprendieron cuando dormía con su novia. En medio de un forcejeo, los dos delincuentes mataron a Valentini de 26 años. El menor fue trasladado a Viedma, en tanto que el otro continúa detenido en la cárcel de Choele Choel, esperando que su caso sea llevado a juicio. Pero en el medio fue convocado por la Justicia por otro robo triplemente agravado por el uso de armas y escalamiento. Asesorado por la defensora oficial, planteó la posibilidad de un juicio abreviado por el que recibió 6 años de prisión efectiva.

El 21 de mayo, cerca de las 6 y media de la tarde, Marinao trepó al paredón de una casa y le apuntó con un rifle de aire comprimido al propietario, al que le gritó "dame todo o te mato". El hombre se resistió y recibió un par de cortes en la cabeza, al tiempo que el delincuente golpeó con violencia a la esposa, quien cayó y se fracturó la columna. En medio del forcejeo, también intentó intervenir la hija del matrimonio, que también fue herida con el arma blanca.

La fiscal Paula De Luque explicó que el joven no tenía antecedentes, porque cumplió los 18 años el mes antes de este robo, pero que "ha sido un joven en conflicto y ha tenido el acompañamiento de la SENAF", y propuso junto con la defensora oficial un acuerdo de 6 años de prisión.

Luego de conocer la pena, una de las víctimas pidió la palabra y aconsejó al joven delincuente: "Pensá chiquito, pensá muy bien lo que estás haciendo de tu vida, porque el camino que elegiste te va a llevar no solamente a causarle dolor a otra gente, sino que te los vas a causar vos mismo. Esta no es la forma de vivir". Además, se lamentó de que la Policía no lo haya atrapado antes, o él mismo haberlo podido atrapar porque hubiera evitado que cometa "un hecho mucho más grave en Choele Choel y que lamentablemente fue la muerte de un amigo mío".

Por el crimen de Valentini está detenido Marinao y Roxana Cecilia Gianotti (34). La mujer fue participe del robo y permaneció afuera del departamento como campana, es la cuñada del menor de 15 años que quedó al resguardo de la SENAF en Viedma.