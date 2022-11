El mánager de Sele Vera a las piñas en Dina Huapi

Los festejos por los 36 años de Dina Huapi que se realizaron durante el fin de semana no terminaron de la mejor manera. Es que la tan esperada presentación del exitoso grupo de chamamé romántico Sele Vera y Los Pampas se opacó con un episodio de violencia protagonizado por el mánager de la banda.

Hugo Mardones estuvo a cargo del sonido de la fiesta que organizó el municipio y fue quien denunció en la comisaria de Dina Huapi a Adrián Pérez, el mánager de Sele Vera, de haberlo golpeado tras una acalorada discusión. El hombre debió ser trasladado al hospital luego de los golpes recibidos.

Mardones explicó a Bariloche 2000 que “durante la mañana del sábado se realizó una prueba de sonido en la que el mánager manifestó su disgusto por la ubicación de algunos de los equipos. Me reclamó y le dije que era una cuestión de saber operar y manejar la consola. Pérez se acercó y me pegó un cabezazo y una piña en el rostro”. Explicó que sufrió una fractura en el pómulo y que, por recomendación médica, tendrá que acudir a un cirujano plástico.

Pérez también se presentó en la Comisaria 36 y denunció el hecho. Según señaló, no llegó a un acuerdo respecto a cuestiones técnicas para la presentación de la banda. Aseguró que, de manera intempestiva, el joven sonidista le habría dado un cabezazo en la boca, situación que le provocó que se le partiera una prótesis dental.

¿Qué dijo la municipalidad de Dina Huapi?

Desde el municipio emitieron un comunicado sobre la situación que se generó: "la Municipalidad de Dina Huapi desea aclarar sobre un lamentable hecho que se dio en el marco de los festejos de Dina Huapi y ha tomado trascendencia, donde uno de los integrantes del grupo Sele Vera y Los Pampas agredió fuertemente al responsable de la productora Makro Sonido"

El comunicado explicó que “la discusión comenzó por un intercambio de palabras debido a una cuestión técnica. Luego de un intercambio verbal el sonidista denunció que el manager le pegó un cabezazo y una piña, lo que le produjo una fractura en el pómulo y que, por recomendación médica, tendrá que acudir a un cirujano plástico”.

"Queremos aclarar que el espectáculo siguió bajo acuerdo con la productora de sonido, cuya profesionalidad y compromiso marca la diferencia. Desde el Municipio de Dina Huapi no seguiremos ahondando en declaraciones ante el hecho violento ya que seguirá las vías legales correspondientes”, concluyó.

En la noche del domingo, el grupo Sele Vera y Los Pampas pidió disculpas por todo lo sucedido. Escribió a través de las redes que “con mucha pena nos dirigimos al sonidista Hugo Mardones para dar nuestra sincera y publica disculpas, nos solidarizamos y acompañamos en todo lo que necesite de ahora en adelante. El actuar de nuestro compañero no estuvo bien y esas maneras de actuar no representan al resto de los integrantes. Lamentamos profundamente el dolor, los daños y perjuicios que ocasionó. Respetamos a los trabajadores de sonido y demás artistas, así como cualquier persona. La violencia no es justificable y esperamos que la justicia actúe de la manera correcta. Abrazo y mil disculpas por todo lo ocasionado”.