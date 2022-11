“Me bajé de la moto, lo encaré y lo maté”: asesinó al abusador de su hija

Un hombre mató con un arma blanca al hombre que abusó de su hija, pero un jurado popular de Bahía Blanca consideró que no debe ir preso. Según informó la Justicia, fue condenado por homicidio en estado de emoción violenta, pero cumplir con la condena desde su casa.

El hombre contó que descubrieron que la nena era abusada un día, que dijo que le dolía mucho el pecho y fue con su mamá al baño: “Ella cuenta que cuando estábamos ahí -una vivienda que estaba atrás de la de Uribe-, en varias ocasiones la había tocado, le metía la mano en la ropa interior y esas cosas”, sostuvo el padre, Fernando Matías Vila, en diálogo con el medio bahiense La Brújula 24.

“A mí se me nubló la vista, no dije ni una palabra, agarré la moto que tenía en ese entonces y me fui a la casa del tipo. Y pasó lo que pasó”, dijo, y continuó: "Me bajé de la moto y lo encaré, lo maté, pero tampoco sabía que lo había matado hasta que me entregué en la comisaría. Imaginé que lo había herido, pero no haberlo asesinado”.

Luego, Vila aseguró estar arrepentido de haber asesinado al hombre y que nunca fue su intención: “Hace tres años que vengo viviendo un calvario. Perdí mi trabajo y con la pandemia tampoco pude encontrar trabajo”.

Finalmente, se refirió a la situación actual de su hija. “Todavía sigue mal, intentamos apoyarla en todo, pero igual no va a los cumpleaños y con los chicos del barrio tampoco se junta”. La pequeña no pudo seguir yendo al psicólogo porque no tienen dinero para afrontarlo, ya que él está trabajando de albañil y es el único ingreso de la familia.